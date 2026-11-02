Royal Enfield Classic 650 Hypershift: रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का क्रेज एक बार फिर देखने को मिला है। कंपनी की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर पेश की गई लिमिटेड एडिशन क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट (Classic 650 Hypershift) के भारत में उपलब्ध सभी 125 यूनिट महज 6 मिनट से भी कम समय में बिक गए। यानी बिक्री शुरू होने के कुछ ही मिनटों में इस खास बाइक का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.26 लाख रुपये रखी गई थी।

रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को अपनी 125 साल की विरासत का जश्न मनाने के लिए तैयार किया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत खास रंग बदलने वाला हाइपरशिफ्ट पेंट फिनिश है, जो रोशनी और देखने के एंगल के हिसाब से लाल, हरे और सुनहरे रंगों में नजर आता है। सीमित संख्या में उपलब्ध होने और खास डिजाइन के कारण बाइक को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

भारत के लिए आए थे सिर्फ 125 यूनिट

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट की भारत में बिक्री के लिए केवल 125 यूनिट आवंटित किए गए थे। कंपनी ने इस लिमिटेड एडिशन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी और 28 अक्टूबर 2026 को बिक्री शुरू हुई। बिक्री शुरू होने के 360 सेकंड यानी 6 मिनट से भी कम समय में भारत के लिए तय पूरा स्टॉक बिक गया।

4.26 लाख रुपये थी कीमत, फिर भी मिनटों में खत्म हुआ स्टॉक

इस खास एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 4,25,589 रुपये रखी गई थी। यह स्टैंडर्ड क्लासिक 650 के बेस वेरिएंट से करीब 58,000 रुपये महंगी थी। कंपनी ने इसे दुनिया के प्रमुख बाजारों में सीमित संख्या में उपलब्ध कराया था।

इंजन और परफॉर्मेंस में नहीं हुआ बदलाव

लिमिटेड एडिशन होने के बावजूद कंपनी ने इसके इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें स्टैंडर्ड क्लासिक 650 वाला 647.95cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है। यह इंजन 46.3hp की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS दिया गया है। इसमें 19 इंच का फ्रंट और 18 इंच का रियर व्हील मिलता है।

कब शुरू होगी डिलीवरी?

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट की डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है। भारत के लिए आवंटित सभी 125 यूनिट बिक जाने के बाद फिलहाल इस लिमिटेड एडिशन की सामान्य बुकिंग का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

Royal Enfield की फेस्टिव सीजन में भी शानदार बिक्री

कंपनी के लिए यह फेस्टिव सीजन भी शानदार रहा है क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान कुल 2,67,400 मोटरसाइकिलें बेचीं। कंपनी के मुताबिक, यह उसका अब तक का सबसे अच्छा फेस्टिव सीजन रहा है। इसी दौरान 125वीं वर्षगांठ वाली क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट के सभी भारतीय यूनिट भी छह मिनट से कम समय में बिक गए।