रॉयल एनफील्ड ने अपनी 125वीं वर्षगांठ के मौके पर क्लासिक 650 का खास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट एडिशन (Royal Enfield Classic 650 Hypershift Edition) लॉन्च किया है। इस लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल की भारत में एक्स-शोरूम कीमत 4,25,589 रखी गई है। बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसकी खास पेंट स्कीम है, जो रोशनी और देखने के एंगल के अनुसार लाल, हरे और सुनहरे रंगों में बदलती नजर आती है। इस स्पेशल एडिशन की डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू की जाएगी।

क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट एडिशन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश की गई है, जो रेट्रो डिजाइन के साथ एक एक्सक्लूसिव और कलेक्टर-स्टाइल मोटरसाइकिल चाहते हैं। इसमें मौजूदा क्लासिक 650 का जाना-पहचाना डिजाइन बरकरार रखा गया है लेकिन खास रंग, गोल्डन डिटेलिंग और एनिवर्सरी बैजिंग इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं।

Royal Enfield Classic 650 Hypershift की कीमत और उपलब्धता

जानकारी विवरण मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट एडिशन खास मौका कंपनी की 125वीं वर्षगांठ भारत में कीमत 4,25,589 कीमत का प्रकार एक्स-शोरूम उपलब्धता लिमिटेड एडिशन उत्पादन/आवंटन प्रमुख वैश्विक क्षेत्रों में 125 यूनिट रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर 2026 से बिक्री का दिन 28 अक्टूबर 2026 डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होने की योजना

कंपनी ने इस एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं, जिसे खरीदने के इच्छुक ग्राहक रॉयल एनफील्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक से अपनी रुचि दर्ज कर सकते हैं।

रंग बदलने वाली पेंट स्कीम है सबसे बड़ी खासियत

Royal Enfield Classic 650 Hypershift Up color

क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट एडिशन का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका विशेष पेंट फिनिश है। इसमें ब्रास यानी पीतल से प्रेरित बेस लेयर का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर ऐसी फिनिश दी गई है, जिसमें रोशनी के हिसाब से लाल, हरे और सुनहरे रंगों का प्रभाव दिखाई देता है।

Royal Enfield Classic 650 Hypershift Up

इसका डिजाइन रॉयल एनफील्ड की शुरुआती मोटरसाइकिलों और कंपनी की ऐतिहासिक रंग योजनाओं से प्रेरित है। बॉडी पर 125 साल पूरे होने का खास क्रेस्ट, अलग साइड-पैनल बैजिंग और हाथ से बनाई गई पिनस्ट्राइप्स भी मिलती हैं।

Royal Enfield Classic 650 Hypershift Side

बाइक की पहचान इसके पारंपरिक टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, गोल हेडलैंप और क्लासिक सीरीज के रेट्रो सिल्हूट से बनी रहती है। यानी यह पूरी तरह नया मॉडल नहीं, बल्कि मौजूदा क्लासिक 650 का विशेष वर्षगांठ संस्करण है।

इंजन और परफॉर्मेंस में बदलाव नहीं

Royal Enfield Classic 650 Hypershift Engine

Hypershift Edition में Royal Enfield का जाना-पहचाना 647.95cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है। इसकी प्रमुख तकनीकी जानकारी इस प्रकार है:

स्पेसिफिकेशन जानकारी इंजन 647.95cc, पैरेलल-ट्विन कूलिंग एयर/ऑयल कूल्ड अधिकतम पावर 46.39 bhp अधिकतम टॉर्क 52.3 Nm गियरबॉक्स 6-स्पीड ब्रेकिंग ड्यूल-चैनल ABS

इंजन की पावर और टॉर्क के आंकड़े स्टैंडर्ड क्लासिक 650 के समान हैं। इस स्पेशल एडिशन का मुख्य अंतर मैकेनिकल बदलावों के बजाय इसके रंग, फिनिश और लिमिटेड-एडिशन पहचान में है।