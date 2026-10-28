Royal Enfield Classic 350 New Update: रॉयल एनफील्ड की लोकप्रिय रेट्रो बाइक क्लासिक 350 में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बाइक को नए तरह के स्पोक व्हील्स के साथ देखा गया है, जिनमें ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस अपडेट से उन ग्राहकों को फायदा मिल सकता है, जो क्लासिक बाइक का पारंपरिक लुक पसंद करते हैं, लेकिन टायर पंचर होने पर ट्यूब बदलवाने की परेशानी से बचना चाहते हैं।

हाल ही में सामने आई तस्वीरों में क्लासिक 350 का मेडलियन ब्रॉन्ज रंग वाला मॉडल दिखाई दिया है। बाइक का परिचित डिजाइन बरकरार है लेकिन पहियों की बनावट मौजूदा ट्यूब-टाइप स्पोक व्हील्स से अलग नजर आती है। माना जा रहा है कि कंपनी इस सेटअप को जल्द बाजार में पेश कर सकती है। हालांकि, रॉयल एनफील्ड की तरफ से इसके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

Classic 350 में क्या नया मिलेगा?

फिलहाल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के स्पोक व्हील वाले वेरिएंट में ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, जबकि अलॉय व्हील वाले वेरिएंट में ट्यूबलेस टायर की सुविधा उपलब्ध है। नए स्पोक व्हील्स का मकसद बाइक के क्लासिक लुक को बनाए रखते हुए ट्यूबलेस टायर का व्यावहारिक फायदा देना हो सकता है।

सामने आई तस्वीरों में स्पोक्स रिम के बीच वाले हिस्से के बजाय उभरे हुए बाहरी फ्लैंज से जुड़े दिखाई देते हैं। यह डिजाइन ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स की बनावट से मेल खाता है।

पंचर होने पर मिलेगी राहत

ट्यूबलेस टायर का सबसे बड़ा फायदा पंचर होने पर मरम्मत में मिलने वाली सुविधा है। टायर के ट्रेड में छोटा पंचर होने पर कई मामलों में प्लग लगाकर मरम्मत की जा सकती है। इसके लिए आमतौर पर पहिया खोलकर अंदर की ट्यूब निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।

इसके विपरीत, पारंपरिक ट्यूब वाले टायर में पंचर होने पर ट्यूब तक पहुंचने के लिए पहिया खोलना पड़ सकता है। लंबी यात्रा या ऐसी जगह जहां तुरंत मैकेनिक उपलब्ध न हो, वहां यह प्रक्रिया ज्यादा समय ले सकती है।

Meteor 350 Sundowner Edition जैसा हो सकता है डिजाइन

नई क्लासिक 350 में दिखाई दिए पहियों का डिजाइन रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 सनडाउनर एडिशन में इस्तेमाल किए गए ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स से मिलता-जुलता बताया जा रहा है। कंपनी की गोअन क्लासिक 350 में भी ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स मिलते हैं, हालांकि उसका व्हील डिजाइन अलग है।

अभी यह साफ नहीं है कि नया सेटअप क्लासिक 350 के किसी खास वेरिएंट में मिलेगा, इसे लिमिटेड एडिशन के रूप में पेश किया जाएगा या फिर एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन विकल्पों पर कंपनी की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

इंजन में बदलाव की उम्मीद कम

व्हील्स के संभावित अपडेट के अलावा बाइक के मैकेनिकल हिस्से में किसी बड़े बदलाव की जानकारी सामने नहीं आई है। मौजूदा क्लासिक 350 में 349cc का J-सीरीज, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो करीब 20.2 hp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

अगर कंपनी सिर्फ नए व्हील सेटअप के साथ बाइक पेश करती है, तो इसका मौजूदा इंजन और परिचित रेट्रो डिजाइन बरकरार रह सकता है। हालांकि, अंतिम स्पेसिफिकेशन लॉन्च के समय ही सामने आएंगे।

कब लॉन्च होगी नई Royal Enfield Classic 350?

रिपोर्ट्स के अनुसार, नए ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स वाली क्लासिक 350 को आने वाले समय में पेश किया जा सकता है। नवंबर में होने वाला मोटोवर्स इवेंट संभावित मंच माना जा रहा है, लेकिन कंपनी ने अभी किसी तारीख को जारी नहीं किया है।

मौजूदा Classic 350 की कीमत कितनी है?

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.89 लाख से 2.26 लाख के बीच है। नए ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स वाले मॉडल की कीमत इससे अधिक होगी या नहीं, इसकी जानकारी कंपनी की घोषणा के बाद ही मिलेगी।