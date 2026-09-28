Renault Triber Turbo Launch: रेनॉल्ट इंडिया ने ट्राइबर के नए टर्बो पेट्रोल वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। नई रेनॉल्ट ट्राइबर 100PS की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,84,900 रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 8,99,900 तक जाती है।

Renault Triber Turbo Price: कितनी है कीमत?

नई ट्राइबर टर्बो को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है। इनमें इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन शामिल हैं। टर्बो इंजन के साथ बेस ऑथेंटिक वेरिएंट उपलब्ध नहीं है। सभी टर्बो वेरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत
रेनॉल्ट ट्राइबर इवोल्यूशन टर्बो7,84,900
रेनॉल्ट ट्राइबर टेक्नो टर्बो लगभग8.54 लाख
रेनॉल्ट ट्राइबर इमोशन टर्बो8,99,900

नई रेनॉल्ट टर्बो की पावर और टॉर्क

रेनॉल्ट ट्राइबर टर्बो में नया 1.0-लीटर टीसीई 100 टर्बो पेट्रोल इंजन लगाया गया है। यह इंजन 100 पीएस की अधिकतम पावर और 180 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसकी तुलना में सामान्य ट्राइबर के 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 72 पीएस पावर और 96 एनएम टॉर्क मिलता है।

नई टर्बो ट्राइबर में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। कंपनी के मुताबिक कार 21 kmpl का सर्टिफाइड माइलेज देती है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह कार 0 से 100 kmph की रफ्तार करीब 10.8 सेकंड में पकड़ सकती है।

फीचर Triber Turbo Triber NA Petrol
इंजन 1.0L टर्बो पेट्रोल1.0L नैचुरल एस्पिरेट
पावर 100100 पीएस72 पीएस
टॉर्क 180 एनएम96 एनएम
मैनुअल 5-स्पीड MT 5-स्पीड MT
दावा की गई माइलेज 21 kmpl करीब 18.4 kmpl
ऑटोमैटिकउपलब्ध नहीं5-स्पीड AMT

सिर्फ इंजन नहीं, प्लेटफॉर्म में भी बदलाव

Renault ने Triber Turbo में केवल ज्यादा पावर वाला इंजन नहीं लगाया है। यह कार कंपनी के नए Renault Group Entry Platform (RGEP) पर आधारित है और भारत में इस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने वाला पहला Renault मॉडल है। कार के सस्पेंशन, ब्रेकिंग, स्ट्रक्चर और थर्मल मैनेजमेंट में भी बदलाव किए गए हैं।

नई ट्राइबर में संशोधित सस्पेंशन ज्योमेट्री, फ्रंट और रियर एंटी-रोल बार, एमटीवी डैम्पर टेक्नोलॉजी और बेहतर ब्रेकिंग कैलिब्रेशन दिया गया है। इंजन के लिए नया रेनॉल्ट इंजन मैनेजमेंट सिस्टम और बीएलडीसी कूलिंग फैन भी दिया गया है।

कितनी सीटों का कर सकते हैं इस्तेमाल ?

ट्राइबर की सबसे बड़ी खासियत इसकी मॉड्यूलर सीटिंग है और टर्बो मॉडल में भी यह सुविधा बरकरार रखी गई है। कार को जरूरत के हिसाब से 5, 6 या 7 सीटों के कॉन्फिगरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसमें ईजी फिक्स थर्ड रो सीटें, स्लाइड और रिक्लाइन होने वाली सेकंड रो सीटें और वन-टच टम्बल एक्सेस मिलता है। पांच सीट वाले कॉन्फिगरेशन में बूट स्पेस 625 लीटर तक है। ग्राउंड क्लीयरेंस 182 एमएम है।

फीचर्स में क्या मिलेगा?

रेनॉल्ट ट्राइबर टर्बो में वेरिएंट के अनुसार कई फीचर्स मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं।

8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्प्ल कारप्ले

डिजिटल एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

क्रूज कंट्रोल

वायरलेस चार्जिंग

ऑटोमैटिक हेडलैंप

रेन-सेंसिंग वाइपर

स्मार्ट एक्सेस कार्ड

सेकंड और थर्ड रो के लिए रियर AC वेंट

6 एयरबैग समेत 21 सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के मामले में ट्राइबर टर्बो में 6 एयरबैग और 21 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा वेरिएंट के अनुसार फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

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Renault Triber Turbo: क्या बदला?

नई टर्बो ट्राइबर का बाहरी डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रखा गया है, लेकिन कार के अंदर मैकेनिकल स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ज्यादा टॉर्क मिलने से फुल लोड में कार चलाने, चढ़ाई और ओवरटेकिंग के दौरान अतिरिक्त इंजन क्षमता का फायदा मिल सकता है। रेनॉल्ट के अनुसार कंपनी ने भारत में ट्राइबर की ड्राइविंग डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए इसके सस्पेंशन, ब्रेकिंग और व्हीकल डायनेमिक्स को भी ट्यून किया है।

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Renault Triber Turbo के मुकाबले में कौन सी कारें?

ट्राइबर टर्बो एक कॉम्पैक्ट 7-सीटर एमपीवी है, जिसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा और किआ कैरेंस जैसी बड़ी फैमिली कारों के साथ होगा।