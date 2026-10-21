Renault India Future Plan: फ्रांस की कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2030 तक भारत में अपनी कारों की संख्या बढ़ाकर 7 करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए नई कारों के लॉन्च, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और सीएनजी मॉडल पर खास ध्यान दिया जाएगा। कंपनी के इंडिया सीईओ स्टीफन डेब्लेज ने माना है कि पिछले कुछ वर्षों में नए मॉडल लॉन्च नहीं होने के कारण रेनॉल्ट भारतीय बाजार में पिछड़ गई थी। अब कंपनी की रणनीति सिर्फ डस्टर की वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पोर्टफोलियो को मजबूत करना है।

2030 तक Renault के पोर्टफोलियो में होंगी 7 कारें

रेनॉल्ट ग्रुप इंडिया के सीईओ स्टीफन डेब्लेज के मुताबिक, कंपनी 2030 तक भारतीय बाजार में 7 मॉडल पेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस पोर्टफोलियो में छोटी कारों से लेकर बड़ी एसयूवी तक शामिल होंगी। कंपनी ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग पावरट्रेन विकल्प भी उपलब्ध कराएगी।

रेनॉल्ट की योजना में पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विकल्प शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि भारतीय बाजार में सभी ग्राहकों की जरूरत एक जैसी नहीं है। कुछ ग्राहक बेहतर माइलेज चाहते हैं, तो कुछ कम ईंधन खर्च, बेहतर प्रदर्शन और इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देते हैं।

भारतीय बाजार को टार्गेट करके बनाई गई योजना के साथ ही रेनॉल्ट ग्रुप की रणनीति के तहत भारत को 2030 तक दुनिया के शीर्ष तीन रेनॉल्ट बाजारों में शामिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

Renault Duster की वापसी से कंपनी को उम्मीद

रेनॉल्ट डस्टर भारतीय बाजार में कंपनी की सबसे चर्चित एसयूवी में से एक रही है। इस मॉडल ने 2012 में भारत में अपनी शुरुआत की थी और मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी पहचान बनाई थी। अब नई डस्टर के जरिए कंपनी एक बार फिर ग्राहकों का भरोसा जीतना चाहती है।

कंपनी के मुताबिक, लंबे समय तक नए मॉडल पेश नहीं किए जाने से प्रतिस्पर्धा के बीच उसकी स्थिति कमजोर हुई। अब डस्टर की वापसी के साथ रेनॉल्ट नए उत्पादों और आधुनिक तकनीक पर निवेश बढ़ा रही है।

नई डस्टर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी भारतीय बाजार में पेश किया जा चुका है। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम दिया गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका ARAI-प्रमाणित माइलेज 29 किलोमीटर प्रति लीटर है। यह आंकड़ा परीक्षण परिस्थितियों पर आधारित है, वास्तविक माइलेज ड्राइविंग और सड़क की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।

हाइब्रिड और सीएनजी कारों पर क्यों बढ़ रहा फोकस?

रेनॉल्ट का मानना है कि भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब सिर्फ पूरी तरह इलेक्ट्रिक कारें नहीं है। कंपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और अन्य तकनीकों के साथ सीएनजी जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है।

हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे खासकर शहरों में रुक-रुककर चलने वाले ट्रैफिक के दौरान ईंधन की खपत कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं, सीएनजी कारें उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं जो कम परिचालन खर्च चाहते हैं और जिनके इलाके में सीएनजी आसानी से उपलब्ध है।

कंपनी के अनुसार, वह ग्राहकों की जरूरत और बाजार की मांग के आधार पर अलग-अलग पावरट्रेन विकल्प विकसित करेगी। इसका मतलब है कि भविष्य में रेनॉल्ट की कारों में सिर्फ पेट्रोल इंजन पर निर्भरता कम हो सकती है।

भारत में इंजीनियर्स की लंबी फेहरिस्त

भारत रेनॉल्ट के लिए केवल कार बेचने का बाजार नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी अहम है। कंपनी के पास भारत में 6,000 से अधिक इंजीनियर हैं। फ्रांस के बाद भारत कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग बेस है।

रेनॉल्ट इस क्षमता का इस्तेमाल भारतीय ग्राहकों के लिए कारों, पावरट्रेन और फीचर्स को विकसित करने में करना चाहती है। कंपनी का जोर ऐसे उत्पाद तैयार करने पर है जो भारतीय सड़कों, ड्राइविंग परिस्थितियों और ग्राहकों के बजट के अनुकूल हों।

कंपनी ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन पर भी नियंत्रण मजबूत किया है। उत्पादन क्षमता और इंजीनियरिंग संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भविष्य में नए मॉडल लॉन्च करने की रणनीति का अहम हिस्सा होगा।

भारत में क्यों करना पड़ रहा है दोबारा प्रयास?

रेनॉल्ट ने भारत में डस्टर जैसे लोकप्रिय मॉडल के जरिए अच्छी पहचान बनाई थी। हालांकि, कंपनी के इंडिया सीईओ ने माना कि लंबे समय तक नए उत्पाद नहीं आने से कंपनी को नुकसान हुआ। इस दौरान भारतीय कार बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और ग्राहकों के पास कई नए विकल्प आ गए।

अब रेनॉल्ट की योजना लगातार नए मॉडल लाने, टेक्नोलॉजी में निवेश करने और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने की है। कंपनी के लिए चुनौती सिर्फ नई कारें लॉन्च करना नहीं, बल्कि उनकी बिक्री को लंबे समय तक बनाए रखना भी होगी। 2030 तक 7 मॉडल का लक्ष्य पूरा करने के लिए रेनॉल्ट को अपने उत्पादों की कीमत, फीचर्स, माइलेज, सर्विस नेटवर्क और ग्राहकों के भरोसे पर लगातार काम करना होगा।