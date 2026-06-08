रेनॉल्ट इंडिया ने जून 2026 के लिए अपनी लोकप्रिय कारों रेनॉल्ट काइगर, रेनॉल्ट ट्राइबर और रेनॉल्ट क्विड पर आकर्षक ऑफर्स की घोषणा की है। कंपनी 15 जून 2026 तक ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और लॉयल्टी बोनस सहित कुल 80,000 तक का फायदा दे रही है। कंपनी के अनुसार, ऑफर्स शहर, डीलरशिप और स्टॉक उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले नजदीकी Renault डीलरशिप से जानकारी जरूर लें।

Renault Kiger June 2026 Offer: 80,000 तक का लाभ

रेनॉल्ट काइगर पर जून 2026 में सबसे बड़ा फायदा दिया जा रहा है। चुनिंदा वेरिएंट्स पर कुल ₹80,000 तक के बेनिफिट उपलब्ध हैं।

काइगर पर मिलने वाले बेनिफिट में 40,000 तक कैश डिस्काउंट, 25,000 तक एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज बेनिफिट, 15,000 तक लॉयल्टी बोनस, 10,000 तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट (तमिलनाडु में 15,000 तक) 4,000 तक ग्रामीण (Rural) शामिल हैं। हालांकि कीगर के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक और इवोल्यूशन पर केवल लॉयल्टी, स्क्रैपेज और रेफरल लाभ ही उपलब्ध हैं।

Renault Kiger Price

रेनॉल्ट काइगर की एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख से 10.34 लाख तक है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, स्कोडा कायलाक और टाटा नेक्सॉन से होता है।

Renault Triber June 2026 Offer: 60,000 तक की बचत

Renault Triber पर भी कंपनी आकर्षक डिस्काउंट दे रही है। 2026 से पहले निर्मित यूनिट्स पर कुल 60,000 तक का फायदा मिल सकता है।

Triber ऑफर डिटेल में 35,000 तक कैश डिस्काउंट, 25,000 तक एक्सचेंज बोनस, MY2026 मॉडल पर 25,000 तक कैश डिस्काउंट, 25,000 तक एक्सचेंज बेनिफिट, 10,000 तक कॉर्पोरेट ऑफर (तमिलनाडु में ₹15,000 तक), 4,000 तक ग्रामीण लाभ शामिल हैं। Triber के बेस Authentic वेरिएंट पर केवल लॉयल्टी और स्क्रैपेज बेनिफिट उपलब्ध हैं।

Renault Triber Price

रेनॉल्ट ट्राइबर की एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख से 8.48 लाख के बीच है। यह निसान ग्रेवाइट को टक्कर देती है।

Renault Kwid June 2026 Offer: 55,000 तक का फायदा

बजट हैचबैक रेनॉल्ट क्विड पर जून 2026 में 55,000 तक के ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें 20,000 तक कैश डिस्काउंट, 25,000 तक एक्सचेंज बोनस, 10,000 तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट (तमिलनाडु में 15,000 तक) 4,000 तक ग्रामीण ऑफर शामिल हैं।

क्विड के ऑथेंटिक बेस वेरिएंट पर केवल लॉयल्टी और स्क्रैपेज लाभ मिलेंगे। वहीं तमिलनाडु में Evolution वेरिएंट पर भी यही नियम लागू है।

Renault Kwid Price

रेनॉल्ट क्विड की एक्स-शोरूम कीमत 4.30 लाख से 5.88 लाख तक है। इसका मुकाबला Maruti Suzuki Alto K10 और S-Presso जैसी एंट्री-लेवल कारों से है।

Disclaimer: सभी ऑफर्स शहर, डीलरशिप और वाहन स्टॉक की उपलब्धता के अनुसार बदल सकते हैं। एक्स-शोरूम कीमतें 8 जून 2026 के अनुसार हैं।