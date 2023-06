Renault Car Discount June: रेनो ने जून में जारी किया डिस्काउंट ऑफर, जानें किस कार को खरीदने पर कितनी होगी बचत

Renault Car Discount में कंपनी जिन कारों पर डिस्काउंट दे रही है उसमें नकद छूट के साथ एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट को भी शामिल किया गया है।

Renault Car Discount June 2023 की अंतिम तिथि 30 जून है।

जून 2023 में कार निर्माता कंपनियों द्वारा अपनी कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए आकर्षक डिस्काउंट और ऑफर्स को देने की शुरुआत कर दी गई है जिसमें हुंडई मोटर्स के बाद रेनो (Renault) ने अपनी मौजूदा कारों की रेंज पर 65 हजार रुपये तक का आकर्षक डिस्काउंट जारी किया है। कंपनी ने जिन कारों पर यह ऑफर दिया है उसमें Kiger, Triber और Kwid शामिल हैं। Renault के BS6 चरण 1 और BS6 चरण 2 इंजन वाले वाहनों पर यह डिस्काउंट ऑफर दिया जाएगा। इस डिस्काउंट में नकद छूट के अलावा कॉर्पोरेट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस को जोड़ा गया है। इसके अलावा कंपनी इन तीनों कारों के RXE वेरिएंट पर लॉयल्टी बेनिफिट भी दे रही रही है। इस डिस्काउंट की अंतिम तारीख 30 जून 2023 है। अगर आप इस डिस्काउंट के तहत रेनो की किसी कार को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए किसे खरीदने पर कितना फायदा हो सकता है। Renault Triber June discount रेनो ट्राइबर एमपीवी पर कंपनी दो तरह का डिस्काउंट दे रही है। इसमें पहले बीएस6 स्टेज वन मॉडल पर मिलने वाला डिस्काउंट 62,000 रुपये तक है जिसमें चुनिंदा वेरिएंट पर 25,000 रुपये की नकद छूट के साथ 12,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट जोड़ा गया है। रेनो ट्राइबर के बीएस6 मॉडल जिन्हे 2023 में बनाया गया है उन मॉडल्स पर कंपनी 15,000 रुपये तक की नकद छूट के साथ 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 12 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है। ट्राइबर के BS6 चरण 2 मॉडल पर मिलने वाली छूट 45,000 रुपये तक है जिसमें 15 हजार रुपये की नकद छूट, 20 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। इन मॉडल्स पर कंपनी की तरफ से को कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट तो नहीं है लेकिन कंपनी 10 हजार रुपये तक का लॉयल्टी बोनस जरूर दे रही है। Renault Kiger June discount Renault Kiger SUV कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मौजूद सबसे कम कीमत वाली एसयूवी में से एक है। इस एसयूवी पर जून में मिलने वाला डिस्काउंट 65 हजार रुपये तक का है जिसमें कंपनी Kiger के पुराने BS6 मॉडल पर 62,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इसके Energy AMT वेरिएंट पर 25,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और Energy MT और टर्बो वेरिएंट पर 15,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा रेनॉल्ट 25,000 रुपये तक के एक्सचेंज बेनिफिट और 12,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दे रही है। Renault Kiger के नए BS6 चरण 2 मॉडल पर कंपनी की तरफ से RXT और RXT(O) टर्बो वेरिएंट पर 25,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। जबकि RXZ वेरिएंट पर 10,000 रुपये की नकद छूट के अलावा चुनिंदा वेरिएंट पर 20,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 10 हजार रुपये तक का लॉयल्टी बेनिफिट्स भी दे रही है। Also Read Hyundai Car Discount June: हुंडई मोटर्स ने जून में इन कारों पर जारी किया डिस्काउंट, जानें किसी खरीदने पर होगी कितनी बचत Renault Kwid June discount Renault Kwid हैचबैक सेगमेंट की सबसे सस्ती कारों में से एक है जिसे कंपनी अब तक कई बार अपग्रेड कर चुकी है। इस हैचबैक पर जून में मिलने वाला डिस्काउंट 57 हजार रुपये तक है। कंपनी इसके पुराने बीएस 6 मॉडल 57,000 रुपये तक की छूट दे रही है जिसमें एएमटी वेरिएंट पर 25,000 रुपये तक की नकद छूट और मैनुअल वेरिएंट पर 20,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा 20,000 रुपये तक के एक्सचेंज बेनिफिट और 12,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। रेनॉल्ट क्विड के नए बीएस 6 वेरिएंट पर बी कंपनी 57,000 रुपये तक की छूट दे रही है जिसमें 15,000 रुपये तक की नकद छूट के साथ 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 12 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही कंपनी 10,000 रुपये तक लॉयल्टी बेनिफिट भी ऑफर कर रही है। Also Read Maruti Jimny 5 must have accessories: मारुति जिम्नी के लिए पांच एसेसरीज, जो देती हैं इस ऑफ रोड एसयूवी को सेफ्टी और ब्यूटी का डबल डोज आवश्यक सूचना: रेनो की इन तीनों कारों पर मिलने वाले इस डिस्काउंट ऑफर में मिलने वाली छूट अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकती है इसलिए किसी भी कार को डिस्काउंट के साथ खरीदने से पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या अपने नजदीकी रेनो डीलरशिप पर जाकर इस डिस्काउंट की पूरी जानकारी जरूर ले लें।

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram