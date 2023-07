Ravi Kishan Car Collection: भोजपुरी एक्टर से संसद सदस्य तक का सफर तय करने वाले रवि किशन हैं लग्जरी कारों के शौकीन, जानें कितना खास है उनका कार कलेक्शन

BJP MP Ravi Kishan कभी 500 रुपये लेकर मुंबई पहुंचे थे और आज वह करोड़ों रुपये की संपत्ति के अलावा कई लग्जरी कारों के मालिक बन चुके हैं।

Bhojpuri Actor Ravi Kishan ने IPL 2023 में भोजपुरी में कमेंट्री की थी जिसे पूरे देश में काफी पसंद किया गया था।

Ravi Kishan भोजपुरी सिनेमा के वो सुपर स्टार हैं जो जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के चलते सड़क से सितारों तक सफर तय किया है। 500 रुपये लेकर मुंबई पहुंचे रवि किशन आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड और दक्षिण भारत के सिनेमा में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। वर्तमान में रवि किशन गोरखपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। Ravi Kishan Car Collection बहुत कम लोग जानते हैं कि सादगी से जीवन जीने वाले इस दिग्गज एक्टर को कार और बाइक का भी खास शौक के और इस शौक के चलते उनके पास अच्छा खासा कार कलेक्शन मौजूद है। अगर आप भी अभिनेता रवि किशन को पसंद करते हैं या उनके फैन हैं तो आज उनके जन्मदिन पर यहां जान लीजिए Ravi Kishan Car Collection में मौजूदा कारों की पूरी डिटेल। BMW X5 2010 अभिनेता रवि किशन (Actor Ravi Kishan) कार कलेक्शन में मौजूद पहली कार बीएमडब्ल्यू एक्स5 (BMW X5) है। इस लग्जरी कार की भारत में कीमत 79.90 से लेकर 98.50 लाख रुपये के बीच है। रवि किशन ने इस कार को साल 2010 में खरीदा था। बीएमडब्ल्यू एक्स5 (BMW X5) भारत में मौजूद चुनिंदा लग्जरी कारों में से एक है जिसे इसके डिजाइन, फीचर्स और स्पीड के लिए पसंद किया जाता है। एक्स5 की टॉप स्पीड 243 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी के अनुसार, यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड महज 5.5 सेकंड में पकड़ लेती है। Mercedes Benz 2016 रवि किशन कार कलेक्शन में दूसरी कार मर्सिडीज बेंज है जिसकी एक्स शोरूम कीमत 46.50 लाख रुपये से लेकर 50.50 लाख रुपये तक जाती है। इस कार को रवि किशन ने साल 2016 में खरीदा था। इस कार की टॉप स्पीड 219 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह कार 7.3 सेकंड में 0 से 100 KMPH की रफ्तार हासिल कर सकती है। Toyota Crysta 2017 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एमपीवी, बीजेपी सांसद रवि किशन के कार कलेक्शन की तीसरी कार है जो कि एक एमपीवी है। रवि किशन ने इसे साल 2017 में खरीदा था। 4 सिलेंडर वाले 2399 सीसी इंजन के साथ आने वाली इस एमपीवी की कीमत 15 लाख से 19 लाख रुपये तक जाती है। Also Read Top 5 Best Selling Sedans June 2023: टॉप 5 बेस्ट सेलिंग सेडान, जो जून में बनी लोगों की पसंद Jaguar XF 2018 रवि किशन कार कलेक्शन की चौथी कार है जगुआर एक्सएफ जो इस कार कलेक्शन तीसरी लग्जरी कार है। इस कार की कीमत 71.60 लाख रुपये से शुरू होकर 76 लाख रुपये तक जाती है। कंपनी दावा करती है कि इस कार की टॉप स्पीड 235 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 7.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती है। जगुआर एक्सएफ को भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने साल 2018 में खरीदा था। Also Read Hyundai Creta EV interior: लॉन्च से पहले फिर स्पॉट हुई हुंडई क्रेटा ईवी, इंटीरियर में दिखेंगे दो बड़े बदलाव Ravi Kishan car collection में शामिल कारों की डिटेल जानने के साथ आप यह भी जान लीजिए कि कारों के अलावा बीजेपी एमपी रवि किशन को सुपरबाइक्स का भी काफी शौक है जिसके चलते उनके पास कई लग्जरी बाइक्स भी हैं जिसमें कावासाकी निंजा और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का नाम प्रमुख तौर पर शामिल है।

