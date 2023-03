Rapper Badshah car collection: अपने रैप से दुनिया को दीवाना बनाने वाले रैपर बादशाह खुद हैं लग्जरी कारों के दिवाने, जबरदस्त है उनका कार कलेक्शन

Rapper Badshah car collection में सबसे पुरानी कारों में से एक है Mercedes-Benz GLS 350d जिसे उन्होंने सबसे पहले खरीदा था।

Rapper Badshah को सिर्फ लग्जरी कार खरीदने का शौक नहीं है बल्कि वो कई बार इन्हें ड्राइव करते हुए भी स्पॉट किए जा चुके हैं।

Bollywood singer and rapper Badshah पूरी इंडस्ट्री में अपने गानों के साथ लिरिक्स ट्यून्स के लिए काफी मशहूर हैं मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि बादशाह एक और वजह से मशहूर हैं वो है उनका लग्जरी कारों के लिए प्यार और इस प्यार के चलते उनके गैराज में दुनिया की कुछ मशहूर गाडियों का लंबा कलेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप भी रैपर बादशाह को पसंद करते हैं उनके गानों को सुनते हैं तो यहां जान लीजिए Rapper Badshah car collection की डिटेल जिसमें शामिल हैं रॉल्स रॉयस से लेकर लेम्बोर्गिनी तक की लग्जरी गाड़ियां। Rapper Badshah Rolls-Royce Wraith Rolls-Royce Wraith बादशाह के कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार रोल्स-रॉयस रेथ है जिसकी कीमत 6.2 करोड़ रुपये से अधिक है। कंपनी ने इस कार को पहली बार 2023 में पेश किया गया, मॉडल अब बंद कर दिया गया है। कार में 6.75-लीटर V12 इंजन मिलता है जो 624 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। यह कार केवल 4.4 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। Wraith में एडवांस सस्पेंशन तकनीक भी है जो एक्सिलेंड हैंडलिंग और नियंत्रण बनाए रखते हुए आरामदायक सवारी की अनुमति देती है। Rapper Badshah Lamborghini Urus बादशाह ने अपने गैराज में सबसे नई कार लेम्बोर्गिनी उरुस को जोड़ा है जिसे काले (नीरो नॉक्टिस) पेंट से तैयार किया गया है ठीक उसी तरह जिस जैसी बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन के पास है। बादशाह के पास पहले लाल रंग की एक पुरानी उरुस थी, जिसे उन्होंने नए काले रंग से बदल दिया है। लेम्बोर्गिनी उरुस एक शक्तिशाली और शानदार एसयूवी है जो एसयूवी की व्यावहारिकता और आराम के साथ लेम्बोर्गिनी के विशिष्ट प्रदर्शन और स्टाइल को जोड़ती है। यह उन ड्राइवरों के लिए एक एडवांस च्वाइस है जो भीड़ से अलग दिखने वाली हाई-परफॉर्मेंस एसयूवी चाहते हैं। Rapper Badshah Porsche Cayman Porsche Cayman बादशाह को ग्रे रंग की पोर्श केमैन 718 के साथ देखा गया है, जो चंडीगढ़ में उनके घर पर खड़ी है। केमैन एक दो सीटों वाली स्पोर्ट्स कार है जिसे पहली बार 2005 में पेश किया गया था और यह पोर्श बॉक्सटर कन्वर्टिबल के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसमें हार्ड टॉप रूफ और अधिक इसमें सेंट्रलाइज ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ लो-स्लंग प्रोफाइल और एग्रेसिव स्टाइल मिलता है जो लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता है। Rapper Badshah Audi Q8 View this post on Instagram A post shared by BADSHAH (@badboyshah) Audi Q8 बादशाह ने मई 2022 में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नई ऑडी क्यू8 की एक तस्वीर साझा की थी। क्यू8 एक चार दरवाजों वाली लग्जरी कूप है जो भारत में जर्मन ब्रांड की प्रमुख एसयूवी है। एसयूवी 3.0 लीटर टीएफएसआई पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, जो 340 बीएचपी और 500 एनएम टोक़ का उत्पादन करता है। Rapper Badshah Mercedes-Benz GLS 350d Mercedes-Benz GLS 350d बादशाह के कार कलेक्शन में सबसे पुरानी कारों में एक है Mercedes Benz GLS 350d जो मशहूर सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर है। GLS 350d में 3.0-लीटर V6 डीजल इंजन मिलता है जो 282 bhp का की पावर जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प मिलता है। यह लग्जरी कार केवल 7.2 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 137 मील प्रति घंटे है। https://www.jansatta.com/blank.html

