Rahul Gandhi Rides Bike: राहुल गांधी ने लद्दाख में दौड़ाई एडवेंचर बाइक, जानें उसकी कीमत, इंजन, माइलेज की कंप्लीट डिटेल

Rahul Gandhi Rides Adventure Bike in Ladakh: लद्दाख में बाइक चलाने से पहले राहुल गांधी ट्रक चालकों के साथ यात्रा और दिल्ली के करोल बाग में बाइक मैकेनिक के साथ काम करते हुए नजर आ चुके हैं।

Rahul Gandhi जिस बाइक को लद्दाख में चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक प्रीमियम एडवेंचर बाइक है जिसे डिजाइन और इंजन के लिए पसंद किया जाता है।

