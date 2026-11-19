PUC Certificate New Rules 2026: केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC (Pollution Under Control) की वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत छह साल तक पुराने BS-6 निजी वाहनों का PUC प्रमाणपत्र अब तीन साल तक वैध रहेगा। इससे कार और बाइक मालिकों को बार-बार पीयूसी बनवाने की जरूरत कम होगी। वहीं, पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए प्रमाणपत्र की वैधता कम रखी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 13 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की, जो 19 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गई।

अब किस गाड़ी का PUC कितने समय तक वैध रहेगा?

सरकार ने नए नियमों में वाहन के उत्सर्जन मानक, उसकी उम्र और निजी या कमर्शियल इस्तेमाल के आधार पर पीयूसी की वैधता तय की है। सबसे बड़ी राहत नए BS-6 निजी वाहनों को मिली है, जबकि पुराने वाहनों के लिए जांच और प्रमाणपत्र नवीनीकरण की अवधि कम रखी गई है।

वाहन की श्रेणी PUC प्रमाणपत्र की वैधता BS-1, BS-2 और BS-3 वाहन 3 महीने BS-4 वाहन 6 महीने BS-6 निजी वाहन, पहली रजिस्ट्रेशन से 6 साल तक 3 साल BS-6 निजी वाहन, 6 साल से अधिक और 10 साल तक 1 साल BS-6 निजी वाहन, 10 साल से अधिक 6 महीने BS-6 कमर्शियल वाहन, पहली रजिस्ट्रेशन से 6 साल तक 2 साल BS-6 कमर्शियल वाहन, 6 साल से अधिक और 10 साल तक 1 साल BS-6 कमर्शियल वाहन,10 साल से अधिक 6 महीने

BS-6 कार और बाइक वालों को क्या फायदा होगा?

अप्रैल 2020 से देश में BS-6 उत्सर्जन मानक लागू हैं और नए नियमों के तहत छह साल तक पुराने BS-6 निजी वाहनों के मालिकों को हर साल PUC नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। अब इस श्रेणी में प्रमाणपत्र तीन साल तक वैध रह सकेगा।

इसका फायदा निजी कारों और मोटरसाइकिलों के मालिकों को मिल सकता है। उन्हें बार-बार प्रदूषण जांच केंद्र जाने और प्रमाणपत्र रिन्यू कराने की परेशानी कम होगी। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि वाहन की प्रदूषण जांच की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। वाहन मालिकों को वैध PUC प्रमाणपत्र रखना होगा और जरूरत पड़ने पर उसे संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना होगा।

पुराने वाहनों के लिए नियम सख्त, 3 महीने में बनवाना होगा PUC

नई व्यवस्था में BS-1, BS-2 और BS-3 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र की वैधता सिर्फ तीन महीने रखी गई है। यानी इन वाहनों को हर तीन महीने में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा। वहीं, BS-4 वाहनों के लिए PUC की वैधता छह महीने होगी। इस तरह पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के मालिकों को अपेक्षाकृत कम अंतराल पर प्रदूषण जांच करानी पड़ेगी।

कमर्शियल वाहनों के लिए भी बदले नियम

सरकार ने निजी वाहनों के साथ BS-6 कमर्शियल वाहनों के लिए भी अलग समय-सीमा तय की है। छह साल तक पुराने BS-6 परिवहन वाहनों का PUC प्रमाणपत्र दो साल तक वैध रहेगा।

छह साल से अधिक और दस साल तक पुराने BS-6 कमर्शियल वाहनों को हर साल PUC रिन्यू कराना होगा। वहीं, दस साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए प्रमाणपत्र की वैधता छह महीने होगी।

पहले से बने PUC प्रमाणपत्र का क्या होगा?

जिन वाहन मालिकों के पास पहले से वैध पीयूसी प्रमाणपत्र है, उनके लिए भी अधिसूचना में प्रावधान दिया गया है। नए नियम पुराने प्रमाणपत्र पर तुरंत नई वैधता लागू नहीं करेंगे। इसकी नई अवधि नियम लागू होने के बाद प्रमाणपत्र के पहले नवीनीकरण पर लागू होगी।

PUC रिन्यू कराने की तारीख को लेकर भी नया नियम

सरकार ने प्रमाणपत्र की वैधता के साथ उसके नवीनीकरण की तारीख को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किया है, जो इस प्रकार हैं।

पीयूसी वैधता की समाप्ति से 10 दिन पहले तक आवेदन: यदि वाहन मालिक मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले के 10 दिनों के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है, तो नया प्रमाणपत्र पुराने प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

प्रमाणपत्र समाप्त होने के बाद आवेदन: अन्य मामलों में, यदि नवीनीकरण समाप्ति के बाद कराया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीनीकरण की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगा।

PUC प्रमाणपत्र क्यों जरूरी है?

पीयूसी प्रमाणपत्र यह दर्शाता है कि वाहन की प्रदूषण जांच की गई है और उसके उत्सर्जन का परीक्षण संबंधित मानकों के अनुसार किया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के संशोधित प्रावधानों के तहत प्रत्येक वाहन के पास राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी से जारी या नवीनीकृत वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना चाहिए।

सरकार ने क्यों बदली PUC की वैधता?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में संशोधन किया है। इसके लिए Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2026 अधिसूचित किए गए हैं।

इससे पहले जुलाई 2026 में संशोधन का मसौदा जारी कर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। सरकार ने प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए। नई व्यवस्था में प्रमाणपत्र की वैधता को वाहन के उत्सर्जन मानक, उम्र और उपयोग की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग किया गया है।