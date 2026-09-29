Longest Range Electric Scooter 2026: दिवाली का फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग नया टू-व्हीलर खरीदते हैं। पेट्रोल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर भी ग्राहकों के लिए एक अहम विकल्प बन गए हैं। खासकर रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए रेंज सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाती है।

सितंबर 2026 के मौजूदा बाजार में कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियां 300 से 400 किलोमीटर से ज्यादा की दावा की गई IDC रेंज दे रही हैं। इनमें कोमाकी एसई अल्ट्रा 418 किमी, सिंपल अल्ट्रा 400 किमी, कोमाकी एक्सआर7 322 किमी और ओला एस1 प्रो+ 320 किमी जैसे मॉडल शामिल हैं।

नोट- ध्यान रखें कि ये कंपनी/टेस्टिंग आधारित दावा की गई रेंज हैं और वास्तविक रेंज राइडिंग स्टाइल, स्पीड, ट्रैफिक, वजन, मौसम और सड़क जैसी परिस्थितियों के कारण अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी स्कूटर को खरीदने से पहले अपने विवेक से निर्णय लें।

सबसे ज्यादा रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर: एक नजर में

इलेक्ट्रिक स्कूटर दावा की गई रेंज बैटरी पैक चार्जिंग टाइम शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत कोमाकी एसई अल्ट्रा 418 किमी 7.2 kWh 3-4 घंटे 1.11 लाख सिंपल अल्ट्रा 400 किमी 6.5 kWh 0-80% करीब 2 घंटे 15 मिनट 2.45 लाख कोमाकी XR7 322 किमी LIPO4 करीब 4 घंटे 91,499 ओला एस1 प्रो प्लस 320 किमी 5.2 kWh 0-80% 4 घंटे 30 मिनट 1.70 लाख सिंपल वन 265 किमी 5.0 kWh 0-80% 5 घंटे 20 मिनट 2.05 लाख

चार्जिंग आंकड़े कंपनी/उपलब्ध स्पेसिफिकेशन के अनुसार हैं; चार्जर और परिस्थितियों के हिसाब से समय बदल सकता है।

Komaki SE Ultra: 418 km की रेंज

अगर केवल दावा की गई रेंज देखें तो कोमाकी एसई अल्ट्रा इस सूची में सबसे ऊपर है। कंपनी के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक चार्ज में 418 किलोमीटर तक चल सकता है। इसमें 7.2 kWh LIPO4 बैटरी दी गई है और 3,000W BLDC हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है। एसई अल्ट्रा की टॉप स्पीड 60-70 किलोमीटर प्रतिघंटा है और कंपनी के अनुसार इसे फुल चार्ज होने में करीब 3-4 घंटे लगते हैं।

कीमत और फीचर्स

कोमाकी एसई अल्ट्रा की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत करीब 1,11,499 है। इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक, पार्किंग असिस्ट, रिवर्स असिस्ट, ऑटो होल्ड, LED लाइटिंग और बड़ा बूट स्पेस जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी 3 साल की बैटरी, मोटर और कंट्रोलर वारंटी भी बताती है।

Simple Ultra: 400 km तक की रेंज

सिंपल वन का सिंपल अल्ट्रा भी लंबी दूरी के लिए बनाए गए इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल है। कंपनी के अनुसार इसमें 6.5 kWh की ड्यूल-बैटरी सेटअप है और IDC रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसकी टॉप स्पीड 115 kmph है।

इसकी बैटरी वास्तव में 5.0 kWh + 1.5 kWh के सेटअप में है, जिसके साथ कंपनी ने होम चार्जिंग के लिए 750W पोर्टेबल चार्जर दिया गया है, जबकि पब्लिक फास्ट चार्जिंग के जरिए 0-80% चार्जिंग का समय करीब 2 घंटे 15 मिनट बताया गया है।

कीमत और फीचर्स

सिंपल अल्ट्रा की मौजूदा शुरुआती कीमत 2,44,999 है। इसमें 7-इंच TFT टचस्क्रीन, इन-बिल्ट नेविगेशन, 6 राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, जियो-फेंसिंग और लाइव लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह उन ग्राहकों के लिए खास तौर पर दिलचस्प हो सकता है जिन्हें लंबी रेंज के साथ ज्यादा स्पीड और टेक्नोलॉजी भी चाहिए।

Komaki XR7: 322 km की रेंज, कीमत 1 लाख से कम

लंबी रेंज की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए कोमाकी एक्सआर7 एक अलग विकल्प है। कंपनी इसकी रेंज 322 किलोमीटर बताती है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 91,499 से शुरू होती है। इसमें 3,000W BLDC हब मोटर, LIPO4 बैटरी, 12-इंच व्हील, डिस्क ब्रेक और डिजिटल स्मार्ट डैशबोर्ड मिलता है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 55 किलोमीटर प्रतिघंटा है और कंपनी ने इसमें 35 लीटर बूट स्पेस दिया है।

Ola S1 Pro+: 320 km की रेंज

ओला एस1 प्रो प्लस भी लंबी रेंज वाले प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल है। इसके 5.2 kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट की IDC रेंज 320 km तक है। इसमें 13 kW पीक पावर वाला मोटर और 130 kmph तक की टॉप स्पीड दी गई है। कंपनी के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, 5.2 kWh वेरिएंट को पोर्टेबल 750W चार्जर से 0-80% चार्ज होने में करीब 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं।

कीमत और फीचर्स

ओला की वेबसाइट पर एस1 प्रो प्लस 5.2 kWh की शुरुआती कीमत 1,70,499 दिखाई गई है। इसमें हाइपर, स्पोर्ट्स, नॉर्मल और ईको राइडिंग मोड, डुअल एबीएस, डिस्क ब्रेक और कनेक्टेड फीचर्स जैसे विकल्प मिलते हैं।

Simple One: 265 km की रेंज

अगर 400 km की रेंज वाले स्कूटर का बजट ज्यादा लग रहा है तो, सिंपल वन भी लंबी दूरी के लिए एक विकल्प है। इसमें 5.0 kWh बैटरी पैक है और कंपनी इसकी IDC रेंज 265 km तक बताती है। इसकी टॉप स्पीड 115 kmph है और 0-40 kmph की रफ्तार पकड़ने में 2.55 सेकंड लगने का दावा है।

चार्जिंग और कीमत

सिंपल वन में होम चार्जिंग से 0-80% चार्जिंग में 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं। पब्लिक फास्ट चार्जिंग के जरिए 0-80% चार्जिंग करीब 2 घंटे 15 मिनट में होने का दावा किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹2,04,999 है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय सिर्फ रेंज न देखें

यहां सबसे जरूरी बात यह है कि 400 km या 320 km की IDC रेंज का मतलब यह नहीं है कि स्कूटर हर परिस्थिति में उतनी ही दूरी तय करेगा क्योंकि रियल वर्ल्ड रेंज पर स्कूटर की स्पीड

ट्रैफिक और बार-बार ब्रेकिंग, राइडर और पैसेंजर का वजन, सड़क और चढ़ाई, तापमान और मौसम, टायर प्रेशर, राइडिंग मोड और बैटरी की स्थिति जैसे फैक्टर्स का असर पड़ता है। सलिए खरीदने से पहले टेस्ट राइड लेकर वास्तविक रेंज के बारे में डीलर से जानकारी लेना ज्यादा उपयोगी रहेगा।

क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक स्कूटर की लंबी रेंज?

अगर किसी व्यक्ति को रोजाना 50-100 किलोमीटर स्कूटर चलाना पड़ता है तो छोटी बैटरी वाले ईवी को बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ी बैटरी और ज्यादा IDC रेंज वाला मॉडल चार्जिंग की चिंता कम कर सकता है।

उदाहरण के लिए, रोज 60 km चलने वाला व्यक्ति महीने में लगभग 1,800 km यात्रा कर सकता है। ऐसे उपयोग में सिर्फ स्कूटर की कीमत नहीं, बल्कि बिजली की लागत, चार्जिंग समय, बैटरी वारंटी और सर्विस नेटवर्क भी खरीदारी के फैसले में महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

लंबी रेंज वाला स्कूटर खरीदने से पहले ये 6 चीजें चेक करें

बैटरी कितने kWh की है?

बड़ी बैटरी आमतौर पर ज्यादा ऊर्जा स्टोर करती है, लेकिन इससे वजन और कीमत भी बढ़ सकती है।

IDC रेंज कितनी है?

कंपनी के दावे के साथ यह भी पता करें कि वास्तविक परिस्थितियों में कितनी रेंज मिल सकती है।

चार्जिंग में कितना समय लगता है?

रोज ज्यादा चलाने वालों के लिए यह रेंज जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है।

फास्ट चार्जिंग उपलब्ध है या नहीं?

अगर लंबी दूरी तय करनी है तो फास्ट चार्जिंग डाउनटाइम कम कर सकती है।

बैटरी वारंटी कितनी है?

महंगी बैटरी वाले स्कूटर में वारंटी की शर्तें ध्यान से पढ़ें।

आपके शहर में सर्विस नेटवर्क है या नहीं?

लंबी रेंज के साथ भरोसेमंद सर्विस सपोर्ट भी जरूरी है।