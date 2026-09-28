दिवाली और फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, जिसके लिए बहुत से लोग नया स्कूटर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कम रनिंग कॉस्ट के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर भी ग्राहकों की पसंद बन रहे हैं। हालांकि, ज्यादा कीमत की वजह से कई ग्राहक ईवी खरीदने का प्लान टाल देते हैं।

अगर आपका बजट कम है तो बाजार में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मौजूद हैं, जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 35,000 के आसपास है। खास बात यह है कि कम कीमत वाले इन मॉडल्स में भी डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी लाइट्स, यूएसबी चार्जिंग, रिवर्स असिस्ट और अच्छी-खासी रेंज जैसे फीचर्स मिलते हैं। सितंबर 2026 की उपलब्ध कीमतों और स्पेसिफिकेशन के आधार पर यहां 5 किफायती विकल्प देखिए।

5 सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत और रेंज

इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरुआती कीमत रेंज बैटरी/मुख्य जानकारी कोमाकी एक्स वन 34,999 60-150 किमी 1.63-2.2 kWh आईवूमी एस1 54,999 75km तक 1.5/2.1 kWh लेक्ट्रिक्स SX25 54,999 60-75km तक लगभग 1.4-1.5 kWh इवोलेट पोनी 57,999 90 किमी तक 1.152 kWh एम्पीयर रेओ ली प्लस 59,900 70 किमी तक 1.3 kWh

रेंज वेरिएंट और बैटरी के हिसाब से बदलती है। सभी कीमतें शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें हैं।

Komaki X One: कीमत करीब 35 हजार रुपये से

Komaki X One

कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे ग्राहकों के लिए कोमाकी एक्स वन सबसे कम शुरुआती कीमत वाले विकल्पों में शामिल है। सितंबर 2026 में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 34,999 है। अलग-अलग बैटरी और वेरिएंट के साथ इसकी कीमत करीब 59,999 तक जाती है। इसके बेस वेरिएंट की रेंज करीब 60 किमी है, जबकि लिथियम आयन वेरिएंट में 70 और 85 किमी तक की रेंज मिलती है। एक्स वन ऐस वेरिएंट की दावा की गई रेंज 150 किमी तक है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें एलईडी लाइटिंग, स्मार्ट डिजिटल डैश, रिवर्स असिस्ट, पार्किंग/रिपेयर असिस्ट और की-लेस कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। कुछ वेरिएंट में 18 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है।

iVOOMi S1: 54,999 से शुरू

iVOOMi S1

दूसरे नंबर पर आईवूमी एस1 है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 54,999 है। कंपनी इसे अलग-अलग बैटरी और रेंज वाले वेरिएंट में पेश करती है। इसके बेस वेरिएंट की दावा की गई रेंज 75 किमी है, जबिक लिथियम-आयन वेरिएंट में यह करीब 85 किमी और एस1 2.0 में 110 किमी तक जाती है।

स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी हेडलैंप, यूएसबी चार्जिंग, रिवर्स मोड, अलॉय व्हील और डिस्क फ्रंट ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। कुछ वेरिएंट में स्वैपेबल बैटरी का विकल्प भी मिलता है।

Lectrix SX25: 54,999 में सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर

Lectrix SX25

लेक्ट्रिक्स एसएक्स25 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 54,999 है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार यह 25 किमी/घंटा की टॉप स्पीड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी रेंज बैटरी वेरिएंट के हिसाब से 60 से 75 किमी तक बताई गई है।

एसएक्स25 में यूएसबी पोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी के मुताबिक इसे घर पर चार्ज किया जा सकता है और चार्जिंग टाइम करीब 4-5 घंटे बताया गया है।

Evolet Pony: 57,999 से, 90 किमी तक रेंज

Evolet Pony

कम बजट में लंबी रेंज वाला विकल्प देखने वालों के लिए एवोलेट पोनी भी लिस्ट में शामिल है। इसकी कीमत करीब 57,999 से शुरू होती है और दावा की गई रेंज 90-100 किमी तक है। अलग-अलग स्रोतों में कीमत और रेंज में मामूली अंतर दिखता है, इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय डीलर से मौजूदा वेरिएंट की कीमत जरूर जांचनी चाहिए।

फीचर्स की बात करें, तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, एलईडी हेडलैंप, एलईडी टेललैंप, अलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा है।

Ampere Reo Li Plus: 59,900 से

Ampere Reo Li Plus

लिस्ट में पांचवें नंबर पर एम्पीयर रेओ ली प्लस है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59,900 है। इसमें 1.3 kWh की बैटरी दी गई है और कंपनी/स्पेक्स लिस्टिंग के मुताबिक इसकी रेंज 70 किमी तक है।

स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी लाइटिंग, अलॉय व्हील, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 155mm है।

कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले ये बातें जरूर देखें

सिर्फ शुरुआती कीमत देखकर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना सही नहीं होगा इसलिए फेस्टिव सीजन में खरीदारी से पहले आपके शहर में कंपनी का डीलर और सर्विस नेटवर्क, बैटरी वारंटी, चार्जिंग टाइम और वास्तविक इस्तेमाल में मिलने वाली रेंज जरूर जांचें।