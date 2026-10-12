दिवाली का फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और इस दौरान बहुत से लोग नई कार घर लाने की तैयारी करते हैं। पेट्रोल की बढ़ती लागत, शहरों में प्रदूषण और रोजाना आने-जाने की सहूलियत को देखते हुए इलेक्ट्रिक कारों की तरफ भी ग्राहकों का रुझान बढ़ रहा है। हालांकि, कई लोग ज्यादा शुरुआती कीमत के कारण इलेक्ट्रिक कार खरीदने का फैसला टाल देते हैं।

अगर आप भी इस दिवाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बाजार में कुछ ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनकी शुरुआती कीमत करीब 7 लाख से 13 लाख रुपये के बीच है। इनमें छोटी सिटी कार से लेकर ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी तक शामिल हैं।

कुछ कंपनियां बैटरी के लिए अलग भुगतान वाली योजना भी दे रही हैं, जिससे कार की शुरुआती कीमत कम हो सकती है। आइए जानते हैं भारत में उपलब्ध 5 किफायती इलेक्ट्रिक कारों की कीमत, रेंज और खासियतें।

MG Comet EV: शहर में चलाने के लिए कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार

MG Comet EV

अगर आपका ज्यादातर सफर शहर के भीतर होता है और पार्किंग की जगह कम है, तो एमजी कॉमेट ईवी एक विकल्प हो सकती है। इसका कॉम्पैक्ट आकार ट्रैफिक और संकरी सड़कों पर इसे चलाना आसान बनाता है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है जिन्हें रोजाना ऑफिस, बाजार या आसपास के इलाकों में आना-जाना होता है।

कंपनी की ओर से कॉमेट ईवी के लिए बैटरी एज ए सर्विस (BaaS) विकल्प भी दिया जाता है। इस योजना के तहत शुरुआती कीमत करीब 4.99 लाख रुपये से शुरू हो सकती है, लेकिन इसके साथ बैटरी के इस्तेमाल के लिए लगभग 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है। कॉमेट ईवी की शुरुआती कीमत करीब ₹7.80 लाख (एक्स-शोरूम) है।

Tata Tiago EV: कम बजट में इलेक्ट्रिक हैचबैक

Tata Tiago EV

कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए टाटा टियागो ईवी पर विचार किया जा सकता है। यह एमजी कॉमेट ईवी के मुकाबले पारंपरिक हैचबैक जैसी कार चाहने वाले परिवारों के लिए एक विकल्प है। इसमें दो बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं, इसलिए ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से वेरिएंट चुन सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख (एक्स-शोरूम) है।

इसके अलग-अलग बैटरी विकल्पों की दावा की गई रेंज करीब 226 से 285 किलोमीटर तक है। वास्तविक रेंज ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, एयर कंडीशनर के इस्तेमाल और मौसम पर निर्भर करेगी।

अक्टूबर के फेस्टिव सीजन में टाटा की कुछ इलेक्ट्रिक कारों के पुराने वेरिएंट पर आकर्षक ऑफर भी रिपोर्ट किए गए हैं। Tiago EV के पुराने स्टॉक पर छूट उपलब्ध हो सकती है, लेकिन इसकी राशि डीलर, शहर और स्टॉक के हिसाब से बदल सकती है।

Tata Punch EV: SUV जैसा लुक और ज्यादा रेंज

Tata Punch EV:

अगर आप छोटी हैचबैक के बजाय एसयूवी जैसा लुक और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहते हैं, तो टाटा पंच ईवी एक विकल्प है। इसका नया मॉडल 30 kWh और 40 kWh बैटरी पैक के विकल्पों के साथ आता है। कंपनी के मुताबिक, 40 kWh बैटरी वाले वेरिएंट की वास्तविक परिस्थितियों में रेंज करीब 335 से 355 किलोमीटर हो सकती है।

इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है। कंपनी ने 40 kWh बैटरी पैक के लिए लाइफटाइम हाई-वोल्टेज बैटरी वारंटी की भी घोषणा की है, जिसकी लागू शर्तों को खरीदने से पहले समझना चाहिए।

पंच ईवी के लिए BaaS विकल्प भी घोषित किया गया है, जिसमें शुरुआती कीमत 6.49 लाख रुपये और बैटरी इस्तेमाल का शुल्क 2.60 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है। यह विकल्प चुनने से पहले कुल भुगतान का हिसाब लगाना जरूरी है।

Tata Nexon EV: परिवार के लिए ज्यादा जगह और लंबी रेंज

Tata Nexon EV

अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप परिवार के लिए इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं, तो टाटा नेक्सॉन ईवी पर विचार किया जा सकता है। इसमें 30 kWh और 45 kWh बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं। कंपनी के दावे के अनुसार, बड़े बैटरी पैक वाले वेरिएंट की रेंज MIDC टेस्टिंग के आधार पर 489 किलोमीटर तक है। इसकी शुरुआती कीमत 12.49 लाख (एक्स-शोरूम) है।

इसकी वास्तविक रेंज टेस्टिंग के आंकड़े से कम हो सकती है। फिर भी, ज्यादा बैटरी क्षमता वाला वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें रोजाना लंबा सफर करना पड़ता है या बार-बार चार्जिंग नहीं करना चाहते।

MG Windsor EV: आराम और ज्यादा जगह चाहने वालों के लिए

MG Windsor EV

एमजी विंडसर ईवी उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है जो इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा केबिन स्पेस और आराम को प्राथमिकता देते हैं। इसका डिजाइन हैचबैक और एसयूवी के बीच के क्रॉसओवर जैसा है। इसमें बड़ी टचस्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स और आरामदायक सीटों जैसी खूबियां मिलती हैं।

कंपनी की BaaS योजना में इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है और बैटरी के इस्तेमाल के लिए करीब 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क लागू होता है। ध्यान रहे कि यह बैटरी सहित सामान्य एक्स-शोरूम कीमत के समान नहीं है। नियमित खरीद विकल्प और बैटरी योजना की कुल लागत की तुलना करके ही फैसला करें।

इस दिवाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

घर पर चार्जिंग की सुविधा: इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले देखें कि घर या पार्किंग में चार्जर लगाने की सुविधा है या नहीं। अपार्टमेंट में रहते हैं तो सोसायटी और पार्किंग प्रबंधन से अनुमति की जानकारी ले लें।

रोजाना कितने किलोमीटर चलाते हैं, हिसाब लगाएं: अगर आपका रोजाना सफर छोटा है, तो कॉम्पैक्ट कार पर्याप्त हो सकती है। रोजाना लंबी दूरी तय करने वालों के लिए ज्यादा रेंज वाली कार बेहतर रहेगी।

BaaS योजना की पूरी लागत समझें: कम शुरुआती कीमत देखकर तुरंत फैसला न करें। BaaS में बैटरी के इस्तेमाल के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क लगता है। उदाहरण के लिए, 1,000 किलोमीटर चलने पर ₹3.20 प्रति किलोमीटर की दर से ₹3,200 का बैटरी उपयोग शुल्क बनेगा। इसके अलावा चार्जिंग खर्च और योजना की अन्य शर्तें भी देखें।

दिवाली ऑफर का लिखित ब्योरा लें: डीलर से पूछें कि छूट कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट या पुराने स्टॉक पर है। केवल विज्ञापन में बताई गई अधिकतम छूट के आधार पर खरीदारी न करें।

ऑन-रोड कीमत और बैटरी वारंटी की तुलना करें: अंतिम कीमत में बीमा, रजिस्ट्रेशन और अन्य लागू शुल्क शामिल हो सकते हैं। बैटरी वारंटी की अवधि, किलोमीटर सीमा और शर्तों को भी लिखित में समझें।