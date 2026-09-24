दिवाली की आहट के साथ ही देश में फेस्टिव शॉपिंग सीजन शुरू हो चुका है, जिसके दौरान बड़ी संख्या में लोग घर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीजों के साथ नई कार खरीदने की भी प्लानिंग करते हैं। हालांकि, कारों की बढ़ती कीमतों के कारण हर ग्राहक का बजट 7-8 लाख रुपये तक नहीं पहुंचता। ऐसे में अगर आपका बजट सीमित है और आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं तो बाजार में कुछ ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.5 लाख रुपये से शुरू होती है।

हम यहां भारत की 5 सबसे सस्ती कारों के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी एस-प्रेसो, मारुति सुजुकी ऑल्टो के10, मारुति सुजुकी सेलेरियो, रेनॉल्ट क्विड और टाटा टियागो शामिल हैं। इनमें कीमत के साथ-साथ माइलेज, इंजन, फीचर्स और सीएनजी विकल्प भी दिए जाते हैं।

नोट: नीचे दी गई कीमतें सितंबर 2026 की उपलब्ध एक्स-शोरूम कीमतों पर आधारित हैं। ऑन-रोड कीमत RTO, इंश्योरेंस और शहर के हिसाब से अलग हो सकती है।

5 सबसे सस्ती कारों की कीमत और माइलेज

कार एक्स-शोरूम कीमत इंजन पेट्रोल माइलेज मारुति सुजुकी एस-प्रेसो 3.49 लाख 998cc पेट्रोल करीब 24-25 किमी/लीटर मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 3.69 लाख 998cc पेट्रोल 24.39-24.90 किमी/लीटर मारुति सुजुकी सेलेरियो 4.69 लाख 998cc पेट्रोल 25.24-26 किमी/लीटर रेनॉल्ट क्विड 4.52 लाख 999cc पेट्रोल करीब 21 किमी/लीटर टाटा टियागो 4.77 लाख 1199cc पेट्रोल करीब 19 किमी/लीटर

माइलेज वेरिएंट और ट्रांसमिशन के अनुसार अलग हो सकता है। मारुति सेलेरियो के लिए कंपनी 25.24 km/l तक और एजीएस वेरिएंट के लिए 26 km/l तक फ्यूल एफिशिएंसी बताती है।

Maruti Suzuki S-Presso: सबसे कम बजट में नई कार

Maruti Suzuki S-Presso

अगर आपका बजट सबसे कम है तो मारुति सुजुकी एसप्रेसो एक विकल्प है। मारुति की मौजूदा वेबसाइट पर इसकी शुरुआती कीमत 3,49,900 है। इसके अलग-अलग वेरिएंट में पेट्रोल के साथ S-CNG विकल्प भी मिलता है।

इंजन और माइलेज

एसप्रेसो में 998cc K10C पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और एजीएस ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है। कंपनी के अनुसार इंजन 49kW तक पावर देता है।

प्रमुख फीचर्स की बात करें, तो इसमें एबीएस विद ईबीडी, ईएसपी, एयरबैग्स, स्मार्टप्ले स्टूडियो, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और वॉयस कंट्रोल, 239 लीटर बूट स्पेस और सीएनजी विकल्प मिलता है। इसके अलावा एसप्रेसो के टॉप वेरिएंट में 17.78cm टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है।

Maruti Suzuki Alto K10: कम कीमत में लोकप्रिय विकल्प

Maruti Suzuki Alto K10

ऑल्टो के10 लंबे समय से बजट कार खरीदारों के बीच एक जाना-पहचाना नाम है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वर्तमान में 3,69,900 है।

इंजन और माइलेज

ऑल्टो के10 में 998cc K-Series Dual Jet, Dual VVT पेट्रोल इंजन मिलता है। मैनुअल वेरिएंट में कंपनी करीब 24.39 km/l और एजीएस पेट्रोल वेरिएंट में 24.90 km/l तक माइलेज बताती है। सीएनजी वेरिएंट की दावा की गई एफिशिएंसी करीब 33.40 km/kg है।

प्रमुख फीचर्स की बात करें, तो इसमें 6 एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, ईएसपी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्मार्टप्ले स्टूडियो, स्मार्टफोन नेविगेशन, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और वॉयस कंट्रोल और CNG विकल्प मिलता है। कंपनी के अनुसार, ऑल्टो के10 में 214 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है।

Maruti Suzuki Celerio: माइलेज के मामले में मजबूत विकल्प

Maruti Suzuki Celerio

अगर आप बजट के साथ-साथ ज्यादा माइलेज को भी प्राथमिकता देते हैं तो मारुति सुजुकी सेलेरियो पर विचार किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 4,69,900 है।

इंजन और माइलेज

सेलेरियो में 998cc K10C पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 68.5 PS तक पावर और 91.1 Nm टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AGS ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है।

पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में कंपनी 25.24 km/l तक और कुछ AGS वेरिएंट में 26 km/l तक फ्यूल एफिशिएंसी बताती है। CNG मॉडल की दावा की गई एफिशिएंसी 34.43 km/kg तक है।

मारुति सेलेरियो के प्रमुख फीचर्स में, 6 एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट, स्मार्टप्ले सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, 292 लीटर बूट स्पेस, 60:40 स्प्लिट रियर सीट और CNG विकल्प मिलता है।

Renault Kwid: SUV जैसी स्टाइल, कम कीमत

Renault Kwid

रेनॉल्ट क्विड की शुरुआती कीमत वर्तमान में करीब 4.52 लाख है। कंपनी की वेबसाइट पर इसके इवोल्यूशन वर्जन की कीमत 4,52,900 से शुरू होती है।

इंजन और माइलेज

क्विड में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ मैनुअल और एएमटी विकल्प भी उपलब्ध है। कंपनी की मौजूदा जानकारी के अनुसार इंजन करीब 69 PS की अधिकतम पावर देता है।

प्रमुख फीचर्स में 184mm ग्राउंड क्लीयरेंस, 279 लीटर बूट स्पेस, 20.32cm टचस्क्रीन MediaNAV, एलईडी डीआरएलएस, रिमोट कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम और रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल हैं।

Tata Tiago: बजट में ज्यादा इंजन क्षमता

Tata Tiago

अगर आपका बजट करीब 5 लाख रुपये तक है और आप थोड़े बड़े इंजन वाली कार चाहते हैं तो टाटा टियागो एक विकल्प है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.77 लाख है।

इंजन और माइलेज

टियागो में 1.2-लीटर, 1199cc, 3-सिलेंडर रेवोट्रोन पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 86 PS की अधिकतम पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन उपलब्ध हैं। Tiago में पेट्रोल के अलावा CNG विकल्प भी मिलता है।

टियागो के प्रमुख फीचर्स में एबीएस विद ईबीडी, फ्रंट डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, आईएसओ फिक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, रिवर्स कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सीएनजी विकल्प हैं।

दिवाली पर कार खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

नई कार खरीदते समय केवल शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। ऑन-रोड कीमत, इंश्योरेंस, आरटीओ, एक्सेसरीज, फाइनेंस ब्याज और सर्विस कॉस्ट को भी अपने बजट में शामिल करें और उसके बाद ही किसी कार को खरीदने का फैसला करें।

फेस्टिव सीजन में कंपनियां अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बेनिफिट या अन्य ऑफर दे सकती हैं। इसलिए बुकिंग से पहले अपने शहर के डीलर से अंतिम ऑन-रोड कीमत और उपलब्ध ऑफर जरूर पूछें।