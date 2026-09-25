दिवाली और फेस्टिव सीजन में घर में नई बाइक लाने का सपना हर किसी का होता है। खासकर नौकरीपेशा लोगों, कॉलेज स्टूडेंट्स और रोजाना सफर करने वाले ग्राहकों के लिए बाइक आज जरूरत का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि, बजट सीमित होने के कारण कई लोग नई बाइक खरीदने का प्लान टाल देते हैं।

अगर आपका बजट भी कम है और आप फेस्टिव सीजन में नई मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, तो बाजार में कई ऐसी कम्यूटर बाइक मौजूद हैं जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 58 हजार रुपये से शुरू होती है। इनमें 100cc से लेकर 110cc तक के इंजन वाली बाइक शामिल हैं और माइलेज भी रोजाना इस्तेमाल के लिहाज से अच्छा है।

Jansatta.com/Automobile पर आपको मिलेगी भारत में उपलब्ध कम कीमत वाली 5 पेट्रोल कम्यूटर बाइक्स की कीमत, इंजन, माइलेज और प्रमुख फीचर्स की पूरी जानकारी।

भारत की 5 सस्ती बाइक एक नजर में चेक करें

बाइक एक्स-शोरूम कीमत इंजन माइलेज हीरो एचएफ 100 57,719 97.2cc करीब 70 kmpl हीरो एचएफ डीलक्स 59,998 97.2cc 68 kmpl (ARAI) टीवीएस स्पोर्ट 65,450 109.7cc करीब 70 kmpl होंडा शाइन 100 68,767 98.98cc करीब 65 kmpl बजाज प्लेटिना 100 72,942 99.59cc करीब 70 kmpl

Hero HF 100: सबसे कम बजट में नई बाइक

Hero HF 100

कम बजट में बाइक खरीदने वालों के लिए हीरो एचएफ 100 सबसे किफायती विकल्पों में शामिल है। सितंबर 2026 में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 57,719 है। यह कीमत इसे इस लिस्ट की सबसे कम कीमत वाली बाइक बनाती है।

इंजन और माइलेज

हीरो एचएफ 100 में 97.2cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। इंजन करीब 8 PS की पावर देता है। कंपनी के अनुसार यह बाइक लगभग 65-70 kmpl का माइलेज दे सकती है, जबकि अलग-अलग टेस्ट और राइडिंग कंडीशन के हिसाब से वास्तविक माइलेज बदल सकता है।

प्रमुख फीचर्स की बात करें, तो इसमें 97.2cc इंजन के साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स, हल्का वजन, एलॉय व्हील, ड्रम ब्रेक, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम शामिल हैं, जो रोजाना शहरी और छोटे रूट के लिए काफी किफायती माने जाते हैं। अगर प्राथमिकता कम खरीद कीमत और कम रनिंग कॉस्ट है, तो एचएफ 100 एंट्री-लेवल सेगमेंट की प्रमुख बाइक्स में शामिल है।

Hero HF Deluxe: 60 हजार से कम में माइलेज वाली बाइक

Hero HF Deluxe

इस लिस्ट में दूसरी किफायती बाइक एचएफ डीलक्स है, जिसकी शुरुआती कीमत कंपनी के अनुसार 59,998 एक्स-शोरूम, दिल्ली से शुरू होती है।

इंजन और माइलेज

एचएफ डीलक्स में 97.2cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह इंजन 5.9 kW की अधिकतम पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है। बाइक में 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। हीरो की वेबसाइट पर एचएफ डीलक्स का ARAI माइलेज 68 kmpl बताया गया है।

फीचर्स

एचएफ डीलक्स में कुछ वेरिएंट में i3S Idle Stop-Start System मिलता है, जो ट्रैफिक में बाइक के लंबे समय तक खड़े रहने पर इंजन को बंद करके ईंधन बचाने में मदद करता है। इसके अलावा xSENS फ्यूल इंजेक्शन, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, रियर एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर और IBS जैसे फीचर्स मिलते हैं। रोजाना ऑफिस, कॉलेज या बाजार आने-जाने वालों के लिए यह 100cc कम्यूटर बाइक एक बजट विकल्प है।

TVS Sport: 65 हजार के आसपास 110cc बाइक

TVS Sport

अगर आप कम कीमत में थोड़ा बड़ा इंजन चाहते हैं, तो टीवीएस स्पोर्ट पर नजर डाल सकते हैं। सितंबर 2026 में इसकी शुरुआती कीमत करीब 65,450 एक्स-शोरूम है।

इंजन और माइलेज

टीवीएस स्पोर्ट में 109.7cc ड्यूरालाइफ इंजन दिया गया है। यह इंजन करीब 8.19 PS की अधिकतम पावर देता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। मौजूदा स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसका दावा किया गया माइलेज करीब 70 kmpl है।

फीचर्स

फीचर्स की बात करें, तो इसमें 109.7cc इंजन के साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स, ETFi टेक्नोलॉजी, लंबी सीट, ट्यूबलेस टायर, कम्यूटर डिजाइन दिया गया है। टीवीएस के मुताबिक, स्पोर्ट में ETFi टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसका उद्देश्य बेहतर माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग देना है।

Honda Shine 100: 69 हजार से कम में Honda की बाइक

Honda Shine 100

होंडा की एंट्री-लेवल कम्यूटर बाइक शाइन 100 भी कम बजट वाले ग्राहकों के लिए एक विकल्प है। इसकी मौजूदा कीमत 68,767 एक्स-शोरूम, दिल्ली है। होंडा ने इस कीमत पर OBD2B अपडेटेड मॉडल पेश किया था।

इंजन और माइलेज

शाइन 100 में 98.98cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है। यह 5.43 kW की पावर और 8.04 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। ARAI आधारित आंकड़ों के अनुसार इसका माइलेज करीब 65 kmpl है। वास्तविक माइलेज सड़क, ट्रैफिक और राइडिंग स्टाइल के अनुसार अलग हो सकता है।

फीचर्स

फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में 98.98cc इंजन, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, OBD2B कंप्लायंट इंजन, एलॉय व्हील, CBS यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर, लंबी सिंगल-पीस सीट और 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। होंडा शाइन 100 का फोकस ज्यादा फीचर्स के बजाय हल्के वजन, आराम और रोजाना के इस्तेमाल पर है।

Bajaj Platina 100: 70 kmpl के आसपास माइलेज का दावा

Bajaj Platina 100

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज प्लेटिना 100 है। इसकी कंपनी वेबसाइट पर दिल्ली में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 72,942 दी गई है।

इंजन और माइलेज

प्लेटिना में में 99.59cc, 4-स्ट्रोक DTS-i, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह 8.2 PS की अधिकतम पावर और 8.3 Nm का टॉर्क देता है। बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है।

बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि, इसका माइलेज करीब 70 kmpl है। वहीं कुछ रियल-वर्ल्ड यूजर रिपोर्ट में इससे अधिक माइलेज भी दर्ज किया गया है, हालांकि वास्तविक माइलेज राइडिंग परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

फीचर्स

फीचर्स की बात करें,तो प्लेटिना 100 में कम्फर्ट टेक्नोलॉजी, लंबी और सॉफ्ट सीट, बेहतर शॉक एब्जॉर्बर, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और एलईडी डीआरएल शामिल हैं। कंपनी के अनुसार बाइक को खराब और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर आरामदायक राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

कीमत, इंजन और माइलेज में कौन सी बाइक कहां खड़ी है?

अगर केवल शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत देखें तो हीरो एचएफ 100 इस लिस्ट में सबसे कम कीमत पर आती है। इसके बाद एचएफ डीलक्स, टीवीएस स्पोर्ट, होंडा शाइन 100 और बजाज प्लेटिना 100 का नंबर आता है।

वहीं इंजन के लिहाज से देखें तो, टीवीएस स्पोर्ट का 109.7cc इंजन इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। वहीं माइलेज के दावे की बात करें तो एचएफ 100, टीवीएस स्पोर्ट और बजाज प्लेटिना 100 करीब 70 kmpl के आसपास के आंकड़े पेश करते हैं, जबकि एचएफ डीलक्स का एआरएआई आंकड़ा 68 kmpl और शाइन 100 का करीब 65 kmpl है।

दिवाली पर बाइक खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

नई बाइक खरीदते समय केवल एक्स-शोरूम कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। ग्राहक को ऑन-रोड कीमत, इंश्योरेंस, आरटीओ शुल्क, वेरिएंट, फाइनेंस ब्याज और डीलर की फेस्टिव ऑफर भी जांचनी चाहिए। इसके अलावा अगर बाइक रोजाना लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल होनी है तो माइलेज के साथ सीट कंफर्ट, सस्पेंशन, सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी देखना जरूरी है।