Omega Seiki Mobility ने लॉन्च किया Stream City electric auto, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 117 km की ड्राइविंग रेंज

Omega Seiki Mobility ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो वेरिएंट के साथ मार्केट मेँ उतारा है जिसमें बैटरी पैक भी अलग अलग मिलते हैं।

Omega Stream City electric auto का मुकाबला इस सेगमेंट में Mahindra Treo और Piaggio Ape E-City के अलावा तीन और कमर्शियल ऑटो के साथ होना है। (फोटो- DRIVESPARK)

पढ़ें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram