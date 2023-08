Ola S1 discontinued: ओला एस1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री बंद करके कंपनी ने बढ़ाया एस1 एयर की शुरुआती कीमत का ऑफर

Ola s1 electric scooter को कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है, इसका अर्थ है कि ये मिड स्पेक स्कूटर अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।

Ola S1 air introductory price को कंपनी ने 15 अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

पढ़ें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram