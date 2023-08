Ola Electric ने पेश की चार Cruiser, Roadster, Adventure और Diamondhead कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक बाइक, पढ़ें डिटेल

Ola Electric ने जिन चार बाइकों को अपने कस्टमर डे इवेंट में पेश किया है उनका डिजाइन मार्केट में मौजूद तमाम मॉडल्स से बिल्कुल अलग और यूनिक है।

Ola Electric concept bike के लॉन्च को लेकर कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। (फोटो- AUTO TODAY)

पढ़ें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram