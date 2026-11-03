October 2026 Two-Wheeler Sales: अक्टूबर में दोपहिया वाहन कंपनियों की बिक्री में त्योहारी सीजन का असर साफ दिखाई दिया है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प ने एक बार फिर बाजार में पहला स्थान हासिल किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में 7.05 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर डिस्पैच किए। वहीं होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया दूसरे और टीवीएस मोटर कंपनी तीसरे नंबर पर रही, जिसमें सालाना आधार पर टीवीएस और बजाज की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

दोपहिया वाहन बाजार की प्रमुख कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर में ज्यादातर ब्रांड्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले बढ़ी। हालांकि, सितंबर की तुलना में सभी कंपनियों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा। आइए जानते हैं अक्टूबर 2026 में किस कंपनी ने कितनी बाइक और स्कूटर बेचे।

Hero MotoCorp बनी नंबर-1, घरेलू बिक्री में की बढ़ोतरी

हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर 2026 में घरेलू बाजार में 7,05,084 मोटरसाइकिल और स्कूटर डिस्पैच किए। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 6,04,829 यूनिट था। इस तरह कंपनी की घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 16.58% की बढ़ोतरी हुई।

सितंबर 2026 के मुकाबले हालांकि कंपनी की घरेलू बिक्री में मामूली गिरावट रही क्योंकि सितंबर में हीरो ने 7,10,436 यूनिट डिस्पैच की थीं। अक्टूबर में कंपनी ने 29,319 दोपहिया वाहनों का निर्यात भी किया, जिसके चलते घरेलू बिक्री और निर्यात को मिलाकर कंपनी का कुल डिस्पैच 7,34,403 यूनिट रहा।

Honda दूसरे और TVS तीसरे नंबर पर

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अक्टूबर में घरेलू बाजार में 6,64,831 यूनिट की बिक्री दर्ज की। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 5,98,952 यूनिट बेची थीं। इस तरह होंडा की बिक्री में 11% की सालाना बढ़ोतरी हुई। सितंबर के मुकाबले भी कंपनी की बिक्री 4.40% बढ़ी।

टीवीएस मोटर कंपनी ने अक्टूबर में 5,14,764 यूनिट बेचीं। अक्टूबर 2025 में कंपनी की बिक्री 4,21,631 यूनिट थी। इस हिसाब से टीवीएस ने सालाना आधार पर 22.10% की बढ़त दर्ज की। सितंबर की 4,82,073 यूनिट बिक्री के मुकाबले भी कंपनी आगे रही।

Bajaj की बिक्री में सबसे तेज उछाल

बजाज ऑटो ने अक्टूबर में 2,92,885 यूनिट बेचीं और सितंबर में कंपनी की बिक्री 2,39,771 यूनिट रही थी। इस तरह महीने-दर-महीने आधार पर बजाज की बिक्री में 22.15% की बढ़ोतरी हुई, जो इन छह प्रमुख कंपनियों में सबसे ज्यादा रही।

पिछले साल अक्टूबर में बजाज ने 2,66,470 यूनिट बेची थीं। इसके मुकाबले इस बार कंपनी की बिक्री 9.91% बढ़ी। बजाज के आंकड़ों में कुछ सब-400cc ट्रायम्फ और केटीएम मॉडल के साथ चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री भी शामिल है।

सुजुकी ने दर्ज की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अक्टूबर 2026 में 1,24,559 यूनिट बेचीं। कंपनी के लिए यह अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री रही। सितंबर की 1,08,806 यूनिट के मुकाबले बिक्री में 14.48% की बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर 2025 में सुजुकी ने 1,03,454 यूनिट बेची थीं। इस तरह सालाना आधार पर कंपनी की बिक्री 20.40% बढ़ी।

Royal Enfield की बिक्री भी बढ़ी

रॉयल एनफील्ड ने अक्टूबर में 1,21,527 यूनिट बेचीं हैं और सितंबर में कंपनी की बिक्री 1,21,326 यूनिट थी, यानी महीने-दर-महीने बढ़ोतरी मामूली रही। हालांकि, अक्टूबर 2025 की 1,16,844 यूनिट बिक्री के मुकाबले कंपनी ने 4% की सालाना बढ़त दर्ज की।

अक्टूबर 2026 में किस कंपनी ने कितनी बाइक-स्कूटर बेचे?

नीचे दी गई तालिका में छह प्रमुख दोपहिया वाहन कंपनियों की घरेलू बिक्री और पिछले साल के मुकाबले सालाना बदलाव की जानकारी है।

कंपनी अक्टूबर 2026 बिक्री अक्टूबर 2025 बिक्री सालाना बदलाव हीरो मोटोकॉर्प 7,05,084 6,04,829 +16.58% होंडा 6,64,831 5,98,952 +11.00% टीवीएस मोटर 5,14,764 4,21,631 +22.10% बजाज ऑटो 2,92,885 2,66,470 +9.91% सुजुकी 1,24,559 1,03,454 +20.40% रॉयल एनफील्ड 1,21,527 1,16,844 +4.00%

त्योहारी सीजन से दोपहिया बाजार को मिला सहारा

अक्टूबर में नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के आसपास खरीदारी की मांग ने दोपहिया वाहन कंपनियों को फायदा पहुंचाया। हीरो ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि TVS और बजाज ने सालाना बिक्री में मजबूत बढ़त दर्ज की। सुजुकी ने भी अपना मासिक बिक्री रिकॉर्ड बनाया।