October Car Launches 2026: अक्टूबर का महीना भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है क्योंकि दिवाली के फेस्टिव सीजन के बीच कई कंपनियां नई कारें लॉन्च करने या अपने नए मॉडल का डेब्यू करने की तैयारी में हैं। अक्टूबर में मर्सिडीज-बेंज, होंडा, स्कोडा, वोल्वो, टोयोटा, ऑडी, रेनॉल्ट और हुंडई जैसे ब्रांड अक्टूबर में भारतीय बाजार में नए मॉडल या अपडेट किए गए ऑटोमोबाइल पेश करेंगे। मराठों के अनुसार अक्टूबर 2026 में कुल 9 नई गाड़ियों की लॉन्चिंग या डेब्यू होना है।

इनमें होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट, स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट, टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट, ऑडी क्यू3 और रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड जैसी कारें आम ग्राहकों के लिए होंगी, जबकि मर्सिडीज-मेबैक एस-क्लास, वोल्वो ES90 और EX90 जैसे मॉडल लग्जरी सेगमेंट में दस्तक देंगे।

अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने वाली कारों की पूरी लिस्ट

तारीख कार प्रमुख जानकारी 5 अक्टूबर मर्सिडीज-मेबैक एस-क्लास फेसलिफ्ट लक्जरी सेडान 6 अक्टूबर होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट मिड-साइज एसयूवी 6 अक्टूबर स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट मिड-साइज़ सेडान 12 अक्टूबर वोल्वो ES90 इलेक्ट्रिक कार सेडान 12 अक्टूबर वोल्वो EX90 इलेक्ट्रिक कार एसयूवी 14 अक्टूबर टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट प्रीमियम हैचबैक 16 अक्टूबर ऑडी क्यू3 प्रीमियम एसयूवी 17 अक्टूबर रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड स्ट्रांग हाइब्रिड एसयूवी अक्टूबर के मध्य/अंत में हुंडई बायोन नई मध्यम आकार की एसयूवी

Mercedes-Maybach S-Class Facelift

अक्टूबर की शुरुआत ही एक लग्जरी कार के साथ होगी। मर्सिडीज़-बेंज़ मेबैक S-क्लास फेसलिफ्ट को भारत में 5 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना है। यह स्टैंडर्ड एस क्लास फेसलिफ्ट का ज्यादा लग्जरी और लंबा वर्जन है। कार में मेबैक की खास वर्टिकल-स्लैट ग्रिल, नए बंपर, अलग डिजाइन के अलॉय व्हील और ड्यूल-टोन एक्सटीरियर जैसे बदलाव मिलेंगे।

इंटीरियर में 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 14.4-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले वाला सुपरस्क्रीन सेटअप दिया गया है। रियर सीटों में 43 डिग्री तक रिक्लाइन, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसे फीचर्स मिलते हैं। भारत में इसे S 580 या S 580e स्पेक में पेश किए जाने की संभावना है।

Honda Elevate Facelift

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट 6 अक्टूबर को भारतीय बाजार में आएगी। यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैड विटारा और टोयोटा हायराइडर जैसी कारों को टक्कर देती है।

फेसलिफ्ट मॉडल में एक्सटीरियर के साथ कई फीचर अपडेट देखने को मिलेंगे, जिसमें नए हेडलैंप, अपडेटेड टेल-लैंप, बदले हुए बंपर, नया ग्रिल डिजाइन, नए अलॉय व्हील, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए इंटीरियर कलर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 360-डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हो सकते हैं।

मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को जारी रखने की उम्मीद है। यह इंजन 121hp की पावर देता है और 6-स्पीड मैनुअल तथा CVT गियरबॉक्स के साथ आता है। हालांकि, सबसे बड़ी चर्चा City e:HEV वाला हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना को लेकर है।

Skoda Slavia Facelift

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की कीमत 6 अक्टूबर को घोषित की जाएगी। कार को अगस्त में ही पेश किया जा चुका है और इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। फेसलिफ्ट स्लाविया में नए DRL सिग्नेचर, अपडेटेड ग्रिल, नए बंपर और नए अलॉय व्हील दिए गए हैं।

नए फीचर्स की बात करें, तो इसमें 360-डिग्री कैमरा, रियर सीट मसाज फंक्शन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, गूगल आधारित AI असिस्टेंट, फ्रंट पार्किंग सेंसर और अपडेटेड AC कंप्रेसर शामिल हैं।

इंजन लाइनअप में 1.0-लीटर 3-सिलेंडर और 1.5-लीटर 4-सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन जारी रहेंगे। 1.0 TSI में 6-स्पीड मैनुअल और नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक मिलेगा, जबकि 1.5 TSI को 7-स्पीड DSG के साथ पेश किया जाएगा।

Volvo ES90

वॉल्वो 12 अक्टूबर को भारत में अपनी नई ES90 इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान लॉन्च करेगी। यह वॉल्वो के 800V SPA2 प्लेटफॉर्म पर आधारित है। भारत में इसे 106kWh बैटरी और ड्यूल-मोटर AWD सेटअप के साथ पेश किए जाने की संभावना है।

कार में 14.5-इंच गूगल आधारित टचस्क्रीन, 9-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 13.2-इंच HUD, पैनोरमिक ग्लास रूफ, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और Bose ऑडियो जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Volvo EX90

ईएक्स90 के साथ वॉल्वो अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी EX90 को भी 12 अक्टूबर को लॉन्च करेगी, जिसमें 106kWh बैटरी और ड्यूल-मोटर AWD सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसका WLTP रेंज आंकड़ा 625km है और 0-100 km/h की दावा की गई स्पीड 5.3 सेकंड है। ईएक्स90 की खासियत यह है कि इसमें 6 लोगों तक बैठने की क्षमता हो सकती है और सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स दी जाएंगी।

Toyota Glanza Facelift

टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट का डेब्यू 14 अक्टूबर को होगा। यह मारुति बेलनो फेसलिफ्ट का टोयोटा बैज वाला मॉडल है। नई ग्लैंजा में बड़े ग्रिल, नए बंपर और नए अलॉय व्हील जैसे डिजाइन बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केबिन का लेआउट काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा रहने की उम्मीद है। संभावित नए फीचर्स में लेवल 2 एडस, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और अपडेटेड सीट अपहोल्स्ट्री शामिल हैं।

सबसे बड़ा बदलाव इंजन में हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा 90hp 1.2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन की जगह 83hp 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT का विकल्प तथा सीएनजी वेरिएंट में करीब 70hp पावर की उम्मीद है।

Audi Q3

ऑडी इंडिया अपनी एंट्री-लेवल एसयूवी नई जनरेशन Q3 को 16 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। नई क्यू3 का मुकाबला BMW X1 और Mercedes-Benz GLA से होगा। यह अपने पुराने मॉडल की तुलना में आकार में बड़ी है और इसका डिजाइन भी ज्यादा आधुनिक है। कार में 204hp वाला 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 7-स्पीड DCT और Quattro AWD सिस्टम मिलेगा। 0-100 km/h की दावा की गई टाइमिंग 7.1 सेकंड है।

Renault Duster Hybrid

अक्टूबर की सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च में से एक रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड होगी। रेनॉल्ट 17 अक्टूबर को डस्टर को पहली बार स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश करेगी। इसका ई-टेक160 हाइब्रिड सिस्टम 1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4kWh बैटरी से मिलकर बना है। रेनॉल्ट का दावा है कि यह सिस्टम शहरी ड्राइविंग के दौरान 80 प्रतिशत तक दूरी इलेक्ट्रिक मोड में तय कर सकता है। यह 8-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन के साथ आएगा।

डस्टर हाइब्रिड का मुकाबला टोयोटा हायराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा और मारुति विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट से होगा। रेनॉल्ट ने यह भी संकेत दिया है कि भारत में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को कंपनी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पावरट्रेन मान रही है।

Hyundai Bayon

हुंडई अक्टूबर में अपनी नई मिड-साइज एसयूवी बायोन को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। इसकी बुकिंग 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है। बायोन को वेन्यू और क्रेटा के बीच लाइनअप किया जाएगा।

कार में क्रेटा का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पेट्रोल और सीएनजी विकल्पों के साथ मिलने की संभावना है। गियरबॉक्स में 6-स्पीड मैनुअल और CVT का विकल्प हो सकता है। इंटीरियर में कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप, तीन-स्पोक स्टीयरिंग और वर्टिकल सेंटर कंसोल जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलने की उम्मीद है।

कार खरीदने वालों के लिए क्यों खास है अक्टूबर?

अक्टूबर में आने वाले इन मॉडलों में एसयूवी, सेडान, हैचबैक, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यानी अलग-अलग बजट और जरूरत वाले ग्राहकों के लिए बाजार में नए विकल्प जुड़ेंगे।