Hero MotoCorp ने भारतीय बाजार में नई Xtreme 160R 4V को लॉन्च कर दिया है। इस बाइक को पुराने मॉडल की तुलना में कई मेजर अपडेट के साथ पेश किया गया है। बाइक की शुरुआती कीमत 1.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती हैं। आर्टिकल में आप जान लीजिए Xtreme 160R 4V और इसके मौजूदा मॉडल के बीच बड़े अंतर की पूरी डिटेल। New Hero Xtreme 160R 4V vs Old model: इंजन और गियरबॉक्स Specification New Xtreme 160R 4V Old Xtreme 160R Engine 163.2cc, single-cylinder, air & oil-cooled, fuel-injected 163cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 16.6 bhp 14.9 bhp Torque 14.6 Nm 14 Nm Gearbox 5-speed 5-speed New Xtreme 160R 4V Vs Old Xtreme 160R Specification हीरो मोटोकॉर्प ने Xtreme 160R के पावरट्रेन को अपडेट किया है। मोटरसाइकिल अब OBD2 और E20 को सपोर्ट करती है। इसमें चार-वाल्व सेटअप दिया गया है जो इसे पहले से ज्यादा पावरफुल बनाता है। इसमें 163.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो 16.6 bhp और 14.6 Nm का टार्क देता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। New Hero Xtreme 160R 4V vs Old model: हार्डवेयर और फीचर्स हार्डवेयर के मामले में, Xtreme 160R को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मिले हैं। इस स्ट्रीट फाइटर में अब पारंपरिक टेलीस्कोपिक यूनिट के बजाय अपसाइड-डाउन (यूएसडी) फ्रंट फोर्क्स हैं जो हमें आउटगोइंग मॉडल पर देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग ड्यूटी फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में सिंगल-चैनल ABS के साथ डिस्क/ड्रम द्वारा की जाती है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। Also Read Harley Davidson X440 vs Royal Enfield Classic 350: कौन सी क्रूजर बाइक है हर मामले में बेहतर, जानें इंजन से लेकर स्पेसिफिकेशन तक की डिटेल New Hero Xtreme 160R 4V vs Old model: भारत में कीमत Make and model Price (ex-showroom, Delhi) New Hero Xtreme 160R 4V Rs 1.27 lakh – Rs 1.37 lakh Old Hero Xtreme 160R Rs 1.22 lakh – Rs 1.30 lakh New Xtreme 160R 4V Vs Old Xtreme 160R Price Also Read HOP Electric Mobility ने अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रेंज की कीमतों को किया रिवाइज, जानें नई कीमतों की पूरी डिटेल नई 2023 Hero Xtreme 160R 4V की कीमत 1.27 लाख रुपये से लेकर 1.37 लाख रुपये तक है, जबकि पुरानी Xtreme 160R की कीमत 1.22 लाख रुपये से लेकर 1.30 लाख रुपये तक है, सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि नए Xtreme 160R 4V में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं और अब यह वैरिएंट के आधार पर लगभग 5 या 6 किलोग्राम भारी है।

