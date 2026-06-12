हुंडई मोटर्स की लोकप्रिय हैचबैक कार i20 की चौथी जनरेशन (2027 Hyundai i20) का डिजाइन आधिकारिक लॉन्च से पहले ही लीक हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई i20 को 2026 FIFA World Cup के दौरान पेश किया जा सकता है, जहां Hyundai एक ऑफिशियल पार्टनर है। लीक हुई तस्वीरों और जानकारी से पता चलता है कि नई i20 अब पहले से ज्यादाए एसयूवी या क्रॉसओवर जैसी स्टाइलिंग के साथ आएगी।

2027 Hyundai i20: एक्सटीरियर डिजाइन

नई हुंडई i20 में इस बार डिजाइन पूरी तरह बदल दिया गया है, जिसमें फ्रंट और रियर में कनेक्टेड LED लाइट बार, नया Y-शेप DRL हेडलैंप डिजाइन, रियर में C-शेप LED टेललैंप, ज्यादा सीधी और बॉक्सी बॉडी स्टाइल, व्हील आर्च पर भारी प्लास्टिक क्लैडिंग, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और रेगुलर डोर हैंडल्स (फ्लश नहीं) जैसे बड़े अपडेट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस बार i20 का डिजाइन पहले की तुलना में ज्यादा क्रॉसओवर फील देता है, जो आजकल के एसयूवी ट्रेंड को फॉलो करता है।

2027 Hyundai i20: इंटीरियर और फीचर्स

नई i20 का इंटीरियर भी पूरी तरह अपडेट किया गया है, जिसमें डुअल कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप (लगभग 12.3-इंच), नया तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (Morse कोड ‘H’ लोगो के साथ), वर्टिकल सेंटर कंसोल डिजाइन, फिजिकल बटन और रोटरी कंट्रोल्स मौजूद, डुअल-टोन (बेज + ग्रे) प्रीमियम इंटीरियर थीम और सॉफ्ट-टच मैटेरियल का बेहतर इस्तेमाल जैसे अपडेट शामिल हैं। हुंडई ने इस बार यूजर फ्रेंडली डिजाइन पर भी ध्यान दिया है, इसलिए कई फिजिकल कंट्रोल्स को बरकरार रखा गया है।

2027 Hyundai i20: इंजन और पावरट्रेन ऑप्शन

नई हुंडई आई20 के आधिकारिक स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि नई i20 में ये इंजन मिल सकते हैं।

1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (83hp)

1.0L टर्बो पेट्रोल (120hp TGDi)

नया 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन (हाइब्रिड तकनीक के साथ संभावित)

टेस्ट म्यूल पर “TGDi” बैज देखा गया है, जिससे साफ है कि टर्बो इंजन लाइनअप में रहेगा।

2027 Hyundai i20: भारत में लॉन्च होगी या नहीं?

हुंडई मोटर्स की तरफ से इसे भारत में लॉन्च करने के बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैचबैक सेगमेंट की गिरती डिमांड के कारण लॉन्च अनिश्चित है लेकिन हुंडई भारत में एक नया बायोन बेस्ड क्रॉसओवर एसयूवी भी लाने की तैयारी में है और ये नया मॉडल भारत में i20 की जगह ले सकता है या विकल्प बन सकता है।