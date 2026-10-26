ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसमें अपना पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को आसान और तेज बनाने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कुछ सेवाओं की फीस खत्म की जा सकती है। साथ ही, लाइसेंस की जानकारी में बदलाव के आवेदन पर तय समय में फैसला करना होगा। पते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिन तक कोई निर्णय नहीं होने की स्थिति में उसे मंजूर मानने का प्रस्ताव भी शामिल है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है। इस पर लोगों और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में क्या-क्या बदल सकता है?

प्रस्तावित बदलाव क्या होगा फायदा? DL में पता बदलने की फीस खत्म पता अपडेट कराने का खर्च कम हो सकता है मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट पर फीस नहीं संपर्क जानकारी बदलना सस्ता हो सकता है नाम और अन्य विवरण बदलने पर शुल्क खत्म लाइसेंस की जानकारी सुधारने में राहत आवेदन पर 15 दिन में फैसला प्रक्रिया में देरी कम करने की कोशिश पता बदलने पर 30 दिन में निर्णय नहीं तो मंजूरी पते के आवेदन लंबित रहने की समस्या कम हो सकती है नया Form 2A कई DL सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया व्यवस्थित हो सकती है सारथी पोर्टल से जानकारी अपने-आप भरना बार-बार वही विवरण दर्ज करने की जरूरत कम हो सकती है

डीएल में ये जानकारी मुफ्त में हो सकती है अपडेट

ड्राफ्ट के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज नाम या अन्य व्यक्तिगत विवरण में बदलाव कराने पर लगने वाली फीस हटाने का प्रस्ताव है। इसमें पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।

इसके अलावा, आधार के ऑनलाइन प्रमाणीकरण के माध्यम से ली जाने वाली कुछ सेवाओं पर शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यदि ये बदलाव अंतिम नियमों में शामिल होते हैं, तो लाइसेंस धारकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ कम खर्च में मिल सकता है।

हालांकि, अभी यह जानना जरूरी है कि, मौजूदा व्यवस्था में फीस समाप्त नहीं हुई है। आवेदन करने से पहले सारथी पोर्टल पर उपलब्ध मौजूदा शुल्क और नियमों की जानकारी जरूर जांचें।

नाम और अन्य जानकारी बदलने के आवेदन पर 15 दिन में फैसला

सरकार आवेदन प्रक्रिया में देरी कम करने के लिए समयसीमा तय करना चाहती है। प्रस्तावित नियमों के तहत लाइसेंस में दर्ज विवरण बदलने के आवेदन पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 15 दिनों के भीतर फैसला करना होगा।

अगर आवेदन खारिज किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को अस्वीकृति के कारण लिखित रूप में बताने होंगे। इसकी जानकारी आवेदक तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पहुंचाई जा सकेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन को अनिश्चित समय तक लंबित रहने से रोकना और प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाना है।

पता बदलने का आवेदन 30 दिन में मंजूर माना जा सकता है

ड्राफ्ट में पते में बदलाव के आवेदन के लिए अलग प्रावधान प्रस्तावित है। यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर न तो उसे मंजूर करती है और न ही खारिज करती है, तो आवेदन को स्वतः मंजूर माना जा सकता है। यह प्रावधान केवल पते में बदलाव से जुड़े आवेदन के लिए प्रस्तावित है। इसे नाम, मोबाइल नंबर या अन्य सभी विवरण बदलने के आवेदनों पर लागू समझना सही नहीं होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आएगा नया फॉर्म

ड्राफ्ट में फॉर्म 2ए शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके जरिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाओं के लिए आवेदन करने की व्यवस्था की जा सकती है। इनमें प्रमुख रूप से जिन सेवाओं को शामिल किया जाना है, वह इस प्रकार हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराना

लाइसेंस में वाहन की नई कैटेगरी जुड़वाना

पते में बदलाव कराना

नाम या अन्य व्यक्तिगत विवरण में सुधार कराना

इसका मकसद अलग-अलग सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

सारथी पोर्टल पर अपने-आप भर सकती है जानकारी

ड्राफ्ट में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके तहत सारथी पोर्टल पर पहले से उपलब्ध आवेदक की जानकारी को जरूरत के मुताबिक अपने-आप प्राप्त किया जा सकता है।

इससे आवेदकों को बार-बार वही विवरण भरने की परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, संबंधित जानकारी की पुष्टि और जरूरी दस्तावेज देना फिर भी आवेदन की शर्तों के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

बिजली और घरेलू गैस बिल बन सकते हैं पते का प्रमाण

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े आवेदन में पते, उम्र और पहचान के प्रमाण के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा गया है। ड्राफ्ट में तीन महीने से पुराना न होने वाले बिजली बिल जैसे दस्तावेजों को पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार करने का प्रावधान शामिल है।

घरेलू गैस बिल सहित किसी भी अन्य दस्तावेज को स्वीकार किए जाने की अंतिम स्थिति के लिए ड्राफ्ट की पूरी सूची और अंतिम अधिसूचना देखना जरूरी है। इसलिए अभी यह मानकर न चलें कि हर तरह का गैस बिल सभी DL सेवाओं के लिए निश्चित रूप से मान्य हो गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अन्य विवरण

प्रस्तावित बदलावों में ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्मेट और उसमें दर्ज की जाने वाली जानकारी को लेकर भी प्रावधान हैं। रिपोर्टों में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अन्य अतिरिक्त विवरणों का उल्लेख किया गया है। ऑर्गन डोनर का विकल्प भी प्रस्तावित जानकारी में शामिल बताया जा रहा है।

लाइसेंस से वाहन की कैटेगरी हटाने पर 7 दिन में कार्रवाई

ड्राफ्ट में ड्राइविंग लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाने से जुड़ा प्रावधान भी प्रस्तावित है। इसके तहत संबंधित आवेदन मिलने के सात दिनों के भीतर उस श्रेणी को लाइसेंस से स्वतः हटाने की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

यह बदलाव उन मामलों से जुड़ा है, जिनमें लाइसेंस धारक अपने DL से किसी वाहन कैटेगरी को हटाना चाहता है। प्रस्तावित नियमों में किसी श्रेणी को स्थायी रूप से छोड़ने के बाद एक साल तक उसी श्रेणी का लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने पर रोक का प्रावधान भी बताया गया है।