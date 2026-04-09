बजाज ऑटो ने अपनी लोकप्रिय बाइक बजाज पल्सर 180 का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,22,490 रखी गई है। कंपनी ने इस नई पल्सर को अपनी बजाज पल्सर 150 और बजाज पल्सर 220एफ के बीच पोजिशन किया है। तो देर न करते हुए यहां जान लीजिे कीमत से लेकर फीचर्स तक हर जरूरी डिटेल।

2026 Bajaj Pulsar 180: इंजन और परफॉर्मेंस

नई बजाज पल्सर 180 में 178.61cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जिसमें एयर/ऑयल तकनीक मिलती है। यह इंजन 8,500 आरपीएम पर 16.77 बीएचपी की पावर और 6500 आरपीएम पर 15 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड गियबॉक्स को जोड़ा गया है।

New Bajaj Pulsar 180: इंजन और परफॉर्मेंस डिजाइन में क्या है नया?

2026 मॉडल में कंपनी ने पल्सर के आइकॉनिक डिजाइन को बरकरार रखा है लेकिन कुछ नए अपडेट के साथ, जिसमें ब्लैक-आउट पेंट स्कीम के साथ नए हाइलाइट्स, फ्रंट मडगार्ड पर कार्बन-फाइबर जैसा फिनिश और नया LED हेडलैंप डिजाइन शामिल हैं। इन बदलावों से बाइक को पहले से ज्यादा स्पोर्टी लुक वाली हो गई है।

2026 Bajaj Pulsar 180: फीचर्स में बड़ा अपडेट

इस बार नई पल्सर 180 के फीचर्स में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल हैं, जिसमें एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, फुली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सपोर्ट शामिल हैं। इन सभी फीचर्स के चलते ये बाइक इस सेगमेंट की मॉडर्न बाइक्स में अपना नाम शामिल कर चुकी है।

2026 Bajaj Pulsar 180: किससे होगा मुकाबला

भारतीय बाजार में नई पल्सर 180 का सीधा मुकाबला टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 से होगा।