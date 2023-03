New 2023 Maruti Suzuki Brezza S-CNG: 5 प्वाइंट में जानें मारुति ब्रेजा सीएनजी की हर वो डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए

2023 Maruti Suzuki Brezza S-CNG का मुकाबला इस सेगमेंट में मौजूद टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के सीएनजी वेरिएंट के साथ होगा।

Maruti Suzuki Brezza CNG की माइलेज 25.51 किलोमीटर प्रति लीटर है।

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने आखिरकार ब्रेज़ा का सीएनजी संस्करण (Maruti Suzuki Brezza S-CNG) पेश कर दिया है। नई 2023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा एस-सीएनजी (New 2023 Maruti Suzuki Brezza S-CNG) को भारत में 9.14 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट से लैस होने वाली यह पहली और वर्तमान में एकमात्र सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है। यहां आप जान लीजिए इस एसयूवी की कंप्लीट डिटेल। 1. New 2023 Maruti Suzuki Brezza S-CNG Price: नई 2023 मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी की शुरुआती कीमत 9.14 लाख रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है और ये कीमत इसके टॉप मॉडल में जाने पर 12.05 लाख रुपये हो जाती है। ब्रेजा एस सीएनजी के चारों वेरिएंट की कीमत इस प्रकार है। LXi S-CNG MT 9.14 लाख, VXi S-CNG MT 0.49 लाख, ZXi S-CNG MT 11.89 लाख, ZXi S-CNG MT डुअल टोन 12.05 लाख। ये सभी कीमतें (एक्स शोरूम, दिल्ली) हैं। 2. New 2023 Maruti Suzuki Brezza S-CNG: इंजन और माइलेज नई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा एस-सीएनजी को पावर देने वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड बायो फ्यूल पेट्रोल इंजन है। यह इंजन सीएनजी मोड में 121.5 NM पीक टॉर्क के साथ 86.7 BHP की पावर जनरेट करता है। पेट्रोल मोड में यह इंजन 136 NM पीक टॉर्क के साथ 99.2 BHP की पावर जनरेट करता है। इस इंजन के साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। 3. New 2023 Maruti Suzuki Brezza S-CNG Booking: नई मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी को खरीदने के लिए ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं आप अपनी नजदीकी मारुति एरिना डीलरशिप पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने इसकी बुकिंग के लिए 25 हजार रुपये का टोकन अमाउंट तय किया है। 4. New 2023 Maruti Suzuki Brezza S-CNG माइलेज कितनी है ? ई 2023 मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी की माइलेज को लेकर कंपनी दावा करती है कि एक किलोग्राम सीएनजी पर ये एसयूवी 25.51 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। 5. New 2023 Maruti Suzuki Brezza S-CNG फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Brezza S-CNG के टॉप-स्पेक ZXi संस्करण में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस Android Auto के साथ 7.0-इंच स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple Car Play और कनेक्टेड कार तकनीक आदि शामिल हैं। इसके सेफ्टी फीचर्स में EBD के साथ ABS, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आदि शामिल हैं।

