मानसून के दौरान लगातार बारिश, जलभराव और फिसलन भरी सड़कें सिर्फ आपकी ड्राइविंग स्किल ही नहीं, बल्कि आपकी बाइक या स्कूटर की स्थिति की भी परीक्षा लेती हैं। इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही ब्रेक फेल, चेन में जंग, बैटरी की समस्या या इंजन में खराबी जैसी दिक्कतों का कारण बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि बारिश के पूरे सीजन में आपका टू-व्हीलर बिना किसी परेशानी के चलता रहे, तो कुछ आसान लेकिन जरूरी मेंटेनेंस टिप्स अपनाना बेहद जरूरी है।

मानसून बाइक केयर टिप्स

टायर की स्थिति: बारिश में सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। ऐसे में घिसे हुए टायर दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकते हैं। इसलिए घिसे हुए टायरों को जल्द से जल्द बदलें और टायरों में सही एयर प्रेशर बनाए रखें।

ब्रेक की नियमित जांच: बारिश के मौसम में बाइक या स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है मगर बारिश के चलते डिस्क और ड्रम ब्रेक दोनों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

अगर बारिश के मौसम में ब्रेक लगाने पर आवाज आती है, तो तुरंत जांच कराएं। ब्रेक पैड घिस चुके हों तो बदलवा दें। बारिश के दौरान अचानक तेज ब्रेक लगाने से बचें ताकि गाड़ी के फिसलने का खतरा कम से कम हो।

चेन को जंग लगने से बचाएं: अन्य पार्ट्स की तरह बारिश का पानी और कीचड़ बाइक की चेन पर भी तेजी से अपना असर डालते हैं, जिससे उससें जंग लगने का खतरा बना रहता है। इसलिए हर 400-500 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद चेन साफ करें और बारिश के बाद चेन लुब्रिकेंट जरूर लगाएं। अगर जरूरत लगे तो चेन टाइट करवाएं।

बारिश से बाइक को बचाएं: बारिश के मौसम में कोशिश करें की बाइक को ज्यादा देर खुले में नहीं खड़ा करें क्योंकि लगातार भीगने से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और बॉडी पर असर पड़ सकता है। अगर संभव हो तो बाइक को शेड के नीचे पार्क करें और वॉटरप्रूफ कवर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही लंबे समय तक खुले में पार्क करने से बचें।

एयर फिल्टर की सफाई: बारिश में धूल और नमी एयर फिल्टर को जल्दी गंदा कर देती है, जिसके चलते गंदा एयर फिल्टर इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक सर्विस पर इसकी सफाई करवाएं या जरूरत पड़ने पर इसे बदलवाएं।

बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम: बारिश में नमी के कारण बैटरी टर्मिनल और वायरिंग प्रभावित हो सकती है। इसे ध्यान में रखें और हेडलाइट, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट नियमित जांच करें। सभी इलेक्ट्रिक पार्ट्स को चलाने वाली बैटरी होती है इसलिए बैटरी टर्मिनल साफ रखें और स्टार्टिंग में दिक्कत हो तो तुरंत सर्विस सेंटर जाएं।

इंजन को पानी से बचाएं: अगर आप बारिश के दौरान बाइक चला रहे हैं, तो कोशिश करें की जलभराव वाली सड़क पर कम से कम निकलें क्योंकि जमा हुए पानी में बाइक के इंजन डूबने की संभावना रहती है, जो इंजन के लिए खतरनाक हो सकता है।

अगर पानी साइलेंसर या एयर इनटेक तक पहुंच जाए तो इंजन में पानी जा सकता है, जिससे गंभीर नुकसान हो सकता है। अगर बाइक पानी में बंद हो जाए तो बार-बार सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश न करें और मैकेनिक से जांच करवाएं।

बारिश के बाद बाइक जरूर धोएं: कीचड़ और गंदा पानी लंबे समय तक बाइक पर जमा रहने से जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बाहर से आने के बाद साफ पानी से बाइक धोएं और मुलायम कपड़े से अच्छी तरह सुखाएं। इसमें धातु वाले हिस्सों पर एंटी-रस्ट स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल: बाइक की सर्विस के दौरान इंजन ऑयल की जांच करवाएं और अगर इंजन ऑयल पुराना हो गया है तो बारिश शुरू होने से पहले बदलवा लें क्योंकि ताजा इंजन ऑयल इंजन को बेहतर सुरक्षा देता है और परफॉर्मेंस बनाए रखता है।

हमेशा साथ रखें ये जरूरी सामान: मानसून में बाइक से सफर के दौरान कुछ जरूरी चीजें हमेशा साथ रखें, जिसमें रेनकोट, हेलमेट का एंटी-फॉग वाइजर या एंटी-फॉग फिल्म, माइक्रोफाइबर कपड़ा, पंचर रिपेयर किट (यदि संभव हो), छोटा टूल किट, मोबाइल के लिए वॉटरप्रूफ कवर शामिल हैं, जो आपके सफर को सुरक्षित और आसान बनाएंगे।

बारिश में सुरक्षित राइडिंग के 5 गोल्डन रूल्स

पहला रूल- तेज रफ्तार से बचें।

दूसरा रूल- आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी रखें।

तीसरा रूल- अचानक ब्रेक या तेज मोड़ लेने से बचें।

चौथा रूल- जलभराव वाली सड़क की गहराई का अंदाजा लगाए बिना उसमें न उतरें।

पांचवा रूल- हमेशा हेडलाइट ऑन रखकर चलें ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर रहे।

मानसून बाइक केयर चेकलिस्ट

टायर प्रेशर और ट्रेड चेक करें।

ब्रेक और ब्रेक पैड की जांच कराएं।

चेन साफ करके लुब्रिकेट करें।

बैटरी और लाइट्स की जांच करें।

एयर फिल्टर साफ रखें।

बाइक को बारिश में लंबे समय तक खुला न छोड़ें।

जलभराव वाले रास्तों से बचें।

समय पर सर्विस कराएं।

Jansatta Auto Expert Verdict conclusion

बारिश के मौसम में टू-व्हीलर की देखभाल सिर्फ उसकी उम्र बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। नियमित सर्विस, टायर और ब्रेक की जांच, चेन की सफाई तथा सावधानीपूर्वक राइडिंग अपनाकर आप मानसून के दौरान होने वाली अधिकांश समस्याओं से बच सकते हैं। थोड़ी-सी तैयारी और नियमित मेंटेनेंस आपकी बाइक या स्कूटर को पूरे बारिश के मौसम में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी।