नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए डिस्काउंट ऑफर का इंतजार क्यों ? जब ये 5 टिप्स बचा सकते हैं आपके हजारों रुपये

Money saving tips motorcycle purchase में जान लीजिए उन 5 टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करने के बाद आपको डिस्काउंट ऑफर का इंतजार नहीं करना होगा।

motorcycle cost saving tips जो आपकी मेहनत की कमाई की बचाएंगे पाई पाई।

Motorcycle Buying Guide: अगर आप नई मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हैं मगर किसी अच्छे ऑफर या डिस्काउंट का इंतजार है तो मत कीजिए इंतजार और यहां पढ़ें उन टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करने के बाद आपको नई मोटरसाइकिल खरीदने पर कई हजार रुपये तक की बचत हो सकती है। Bike Insurance खुद चुनें मोटरसाइकिल और उसकी ऑन-रोड कीमत की कैलकुलेशन करते समय डीलरशिप वास्तविक मूल्य से ज्यादा का इंश्योरेंस प्लान ग्राहक को देती हैं जिसे ज्यादातर ग्राहक ले भी लेते हैं। अगर आप नई बाइक खरीद रहे हैं तो डीलरशिप द्वारा दिए जा रहे इंश्योरेंस प्लान के बजाय आप बाहर से बीमा प्लान लें इससे आपको काफी बचत होगी। इंश्योरेंस प्लान के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेट पर तमाम तरह के प्लान और उनकी डिटेल बताने वाली वेबसाइट मौजूद हैं। जिसके जरिए आप कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा सेवाओं वाला फाइनेंस प्लान चुन सकते हैं। Bike Model चुनते समय बरतें सावधानी अलावा बाइक के बेसिक और टॉप मॉडल में ज्यादा अंतर नहीं होता लेकिन इनकी कीमतों में भारी अंतर जरूर होता है। इसलिए किसी भी बाइक को खरीदने से पहले उसके बेस मॉडल और टॉप मॉडल में मिलने वाले फीचर्स को जरूर देखें और उसके बाद ही वेरिएंट को चुनें। ऐसा करने पर आपको कई हजार रुपये की बचत जरूर होगी। Bike जरूरत के हिसाब से खरीदें मोटरसाइकिल खरीदने से पहले आप अपनी जरूरत और बजट के बारे में अच्छी तरह सोच लें उसके बाद ही किसी भी बाइक को खरीदने का निर्णय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस के लिए बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट्स या क्रूजर बाइक के बजाय कम बजट में आने वाली माइलेज बाइक लेनी चाहिए जो कम खर्च में ज्यादा माइलेज देती है और उसका मेंटेनेंस भी काफी कम होती है। जरूरत को ध्यान में रखते हुए बाइक खरीदेंगे तो फिजूल खर्च से बच सकेंगे। Also Read EV Buying Guide: Hero Electric Optima की रेंज 140 km, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक कंप्लीट डिटेल Bike कंपनी की सर्विस और सपोर्ट कैसा है ? बाइक खरीदने के बाद नंबर आता है उस बाइक कंपनी की तरफ से दिए जाने वाली सर्विस और सपोर्ट का जिसके चलते ही कंपनी ग्राहकों तक ज्यादा पहुंच बना पाती है। बाइक खरीदने से पहले कंपनी के सर्विस सेंटर, सर्विस चार्ज और रोडसाइड असिस्टेंस के बारे में जान लें और जो कंपनी बेहतर सुविधा दे वही चुनें। अगर आप बाहर से सर्विस करवाते हैं या रोडसाइड असिस्टेंस प्लान लेते हैं तो इसके लिए आपको हजारों रुपये अलग से खर्च करने होंगे मगर कंपनी की तरफ से मिलने वाली सर्विस और सुविधा की जानकारी रहेगी तो आपके हजारों रुपये बच सकेंगे। Also Read Realme 9 5G SE स्मार्टफोन से भी कम कीमत में यहां मिल रही है लंबी माइलेज वाली बजाज प्लेटिना, जानें क्या है ऑफर Bike accessories से बचें अक्सर बाइक खरीदते समय डीलरशिप की तरफ से ग्राहक को बाइक के लिए एक्सेसरीज ऑफर करती हैं जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। अगर आपको बाइक के लिए एक्सेसरीज लगानी ही है तो बेहतर होगा उसे डीलरशिप से लेने के बजाय मार्केट से खरीदा जाए। बाहर से एक्सेसरीज खरीदने पर आपको काफी बचत होनी तय है।

