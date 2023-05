MG Gloster BLACKSTORM launch: लॉन्च हुआ एमजी ग्लॉस्टर ब्लैकस्टॉर्म एडिशन, जानें क्या है कीमत, फीचर्स, इंजन और स्पेसिफिकेशन

MG Gloster BLACKSTORM में दिए गए फीचर्स में कंपनी के अनुसार 30 फीचर्स ऐसे हैं जिन्हें इनिशिएटिवली डिजाइन किया गया है और इसमें कई फीचर फर्स्ट इन सेगमेंट हैं।

MG Gloster BLACKSTORM में पैनोरमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12 तरह से पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है।

MG Motor India ने अपनी प्रीमियम एसयूवी ग्लॉस्टर का एडवांस एडिशन एमजी ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म (MG Gloster BLACKSTORM) को भारत में लॉन्च कर दिया है। ब्लैकस्टॉर्म स्पेशल एडिशन को 40,29,800/- रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स शोरूम, दिल्ली) के साथ मार्केट में उतारा गया है। ग्लॉस्टर के इस स्पेशल एडिशन को डायनामिक एस्थेटिक्स, बोल्ड स्पोर्टी एलिमेंट और पूरी बॉडी पर स्ट्राइकिंग रेड कलर एसेंट्स के साथ तैयार किया गया है। MG Gloster BLACKSTORM:डिजाइन एमजी ग्लॉस्टर ब्लैकस्टॉर्म, एडिशन के इंटीरियर में मेटल ब्लैक और मेटल एश के हाइलाइट दिए गए हैं। एक्सटीरियर में इसकी रूफ पर दिए गए रूफ रेल्स को डार्क थीम के साथ पेश करके और बेहतर बनाया गया है। इसके रियर में स्मोक्ड ब्लैक टेललाइट, विंडो सराउंड, फेंडर और फॉग गार्निश को दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो ब्लैकस्टॉर्म में ब्लैक थीम वाले इंटीरियर को रेड कलर के हाइलाइट्स के साथ पेश किया गया है। जिन पार्ट्स पर रेड कलर की हाइलाइट को दिया गया है उसमें स्टीयरिंग व्हील, हेडलैंप, कॉलिपर्स और फ्रंट और रियर बम्पर शामिल हैं। इसके अलावा इसके अंदर दी गई डार्क-थीम्ड लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री को रेड कलर की स्टिचिंग के साथ पेश किया गया है जो इसे एक स्पोर्टी टच देते हैं। MG Gloster BLACKSTORM: इंजन स्पेसिफिकेशन 2023 एमजी ग्लॉस्टर ब्लैकस्टॉर्म एडिशन में चार सिलेंडर वाला 2.2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है। यह इंजन 212 bhp की पावर और 478 Nm का पीक टार्क जनरेट करता है। इसके अलावा कंपनी एक 2.0-लीटर डीजल मिल है जो 158 bhp की पावर और 373 Nm का पीक टार्क जनरेट करता है। इन दोनों इंजन के साथ आठ-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है जिसके साथ 2WD और 4WD का विकल्प मिलता है। MG Gloster BLACKSTORM:फीचर्स एमजी ग्लॉस्टर ब्लैकस्टॉर्म में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल पैनोरमिक इलेक्ट्रिक सनरूफ, 12 तरह से पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट पर मसाज और वेंटिलेशन फीचर, सात ड्राइविंग मोड (Snow, Mud, Sand, Eco, Sport, Normal, and Rock) जैसे फीचर्स को दिया गया है। Also Read Mahindra Thar 5 Door: महिंद्रा थार 5 डोर 2024 में हो सकती है लॉन्च, जानें क्या हो सकते हैं कीमत, इंजन और फीचर्स MG Gloster BLACKSTORM: सेफ्टी फीचर्स ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के अलावा 30 इनिशिएटिवली डिजाइन किए गए 30 फीचर्स को दिया गया है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, जो इस प्रकार हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल

ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग

ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट

फॉरवर्ड कॉलिशन वार्निंग

लेन डिपार्चर वॉर्निंग

ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन

डोर ओपन वार्निंग

रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट

लेन चेंज असिस्ट Also Read Tata Altroz iCNG vs Petrol Comparison: कीमत, इंजन और माइलेज में कौन है बेहतर, जानें यहां Advanced MG Gloster BLACKSTORM: Variants Price BLACKSTORM 6 Seater BLACKSTORM 7 Seater BLACKSTORM 6 seater BLACKSTORM 7 Seater Diesel Diesel Diesel Diesel 2WD 2WD 4WD 4WD 40,29,800 40,29,800 43,07,800 43,07,800 MG Gloster BLACKSTORM: Variants Price

