Mercedes AMG SL 55 Roadster 12 साल बाद कर रही है भारत में वापसी, जानें क्या हैं इंजन से लेकर फीचर्स तक बड़े अपडेट

Mercedes AMG SL 55 Roadster में लोगों के अलग अलग ड्राइविंग स्टाइल को देखते हुए इसे 6 ड्राइविंग मोड (स्लिपरी, कम्फर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट+, इंडिविजुअल और रेस) के साथ पेश किया जाएगा।

Mercedes AMG SL 55 Roadster की सॉफ्ट टॉप रूफ खुलने और बंद होने में महज 15 सेकंड का समय लेती है।

Mercedes अपनी आइकॉनिक नेमप्लेट मर्सिडीज-एएमजी एसएल (Mercedes-AMG SL) को 12 साल के लंबे अंतराल के बाद 22 जून 2023 को भारत में वापस ला रही है। मर्सिडीज-बेंज सीधे आयात के माध्यम से एएमजी एसएल 55 4मैटिक+ को भारत में लाएगी। यहां इस आर्टिकल में आप जान लीजिए इस लग्जरी 2+2 रोडस्टर से क्या उम्मीद की जा सकती है। Mercedes-AMG SL 55 Roadster: आइकॉन ने किया जबरदस्त पलटवार मर्सिडीज-बेंज ने एसएल रेंज के लिए एक अलग अप्रोच अपनाने का फैसला किया है। अब, यह नेमप्लेट केवल AMG लाइनअप में ही उपलब्ध है। एसएल रोडस्टर एक कंप्लीट एल्यूमीनियम स्ट्रक्चर पर बेस्ड है जो ड्राइविंग की डायनामिक, कंफर्ट और स्पोर्टी बॉडी के अनुपात से समझौता किए बिना प्रपोर्शन को बढ़ाता है। मर्सिडीज ने वेट सर्विंग कारणों के चलते पिछली बार दिए गए मेटल की रूफ को आगे बढ़ाने के बजाय एक इलेक्ट्रिक सॉफ्ट टॉप के साथ जाने का विकल्प चुना है। कार में रूफ से 21 किलो वजन घटाने के साथ, ग्रेविटी का सेंटर भी कम होता है जिसके परिणामस्वरूप बेहतर ड्राइविंग डायनामिक और हैंडलिंग होती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलते वक्त फोल्डिंग रूफ को खोलने या बंद करने में केवल 15 सेकंड का समय लगता है। Also Read Skoda ने पेश किया 2023 Enyaq LK टॉप वेरिएंट, जानें क्या मिलेंगे नए और बड़े अपडेट Mercedes-AMG SL 55 Roadster: इंजन स्पेक्स SL रोडस्टर AMG 4-लीटर V8 वी टर्बो इंजन द्वारा संचालित है और दो पावर आउटपुट SL 55 4Matic+ और SL 63 4Matic+ में उपलब्ध है। भारत को पहला विकल्प मिलेगा। SL 55 4Matic+ में V8 पावरट्रेन 469bhp और 700Nm का टॉर्क पंप करता है। यह एक स्टॉपेज से 3.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इस कार की टॉप स्पीड 295 किमी प्रति घंटा है। Also Read 2024 Mahindra XUV700 Electric: स्पॉट हुआ महिंद्रा एक्सयूवी 700 का इलेक्ट्रिक अवतार, जानें कब तक हो सकती है लॉन्च ये e-SUV इस रोडस्टर में मिलने वाले 4-लीटर V8 इंजन को 9-स्पीड AMG ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है जिसमें टॉर्क कन्वर्टर के बजाय वेट स्टार्ट-ऑफ क्लच है, जो इसे हल्का बनाता है। SL 55 AMG भी 4Matic+ ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ आता है जो सभी ड्राइविंग परिस्थितियों में स्टेबिलिटी और सेफ्टी प्रदान करता है। वैकल्पिक AMG डायनामिक प्लस पैकेज के साथ, SL 55 AMG में अलग-अलग ड्राइविंग मोड (स्लिपरी, कम्फर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट+, इंडिविजुअल और रेस) मिलते हैं।

