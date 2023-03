लॉन्च हुई देश की पहली 4 स्पीड गियरबॉक्स वाली इलेक्ट्रिक बाइक Matter Aera, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक पूरी डिटेल

Matter Aera E-BIKE को कंपनी ने चार वेरिएंट (4000, 5000, 5000+ और 6000+) के साथ मार्केट में उतारा है।

Matter Aera Electric bike में डबल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS लगाया गया है। (फोटो- MATTER ENERGY INSTAGRAM)

