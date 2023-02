Maruti Swift पसंद है ? तो यहां जानें 23 kmpl माइलेज वाली इस हैचबैक को 46 हजार देकर खरीदने का आसान प्लान

Maruti Swift 2023 के बेस मॉडल की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 5,99,500 रुपये है जिसे आप इस फाइनेंस प्लान के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं।

Maruti Swift 2023 base model में फ्रंट सीटों पर डुअल एयरबैग्स का सेटअप मिलता है। (फोटो- MARUTI SUZUKI)

Maruti Swift हैचबैक सेगमेंट की पॉपुलर कारों में से एक है जो अपने स्पोर्टी डिजाइन, कीमत और माइलेज के चलते पिछले कई सालों से मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अगर आप नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए इस हैचबैक की कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के साथ आसान फाइनेंस प्लान की डिटेल। Maruti Swift base model इतनी है कीमत यहां हम बात कर रहे हैं मारुति स्विफ्ट के बेस मॉडल मारुति स्विफ्ट एलएक्सआई के बारे में जिसकी शुरुआती कीमत 5,99,500 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है। इस बेस मॉडल की ये कीमत ऑन रोड होने के बाद बढ़कर 6,58,298 रुपये हो जाती है। आप Maruti Swift base model को कैश पेमेंट के जरिए खरीदते हैं तो इसके लिए आपके पास 6.5 लाख रुपये का बजट होना चाहिए। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है या इतनी रकम एक साथ खर्च नहीं करना चाहते हैं तो यहां जान लीजिए आसान फाइनेंस प्लान की कंप्लीट डिटेल। Maruti Swift base model फाइनेंस प्लान अगर आप कम बजट में इस कार को खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 46 हजार रुपये का बजट होना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन डाउन पेमेंट और ईएमआई कैलकुलेटर के मुताबिक, बैंक इस रकम पर बैंक 6,12,298 रुपये का लोन जारी कर सकता है जिस पर 9.8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लागू होगा। Maruti Swift base model डाउन पेमेंट और मंथली ईएमआई मारुति स्विफ्ट के बेस मॉडल पर लोन जारी होने के बाद आपको 46 हजार रुपये डाउन पेमेंट के रूप में जमा करने होंगे और उसके बाद अगले 60 महीने तक हर महीने 12,949 रुपये की मंथली ईएमआई भरनी होगी। Also Read Maruti Alto 800 CNG Finance Plan: 62 हजार रुपये देकर मिल सकती है 31 km माइलेज वाली मारुति ऑल्टो सीएनजी, पढ़ें पूरा प्लान फाइनेंस प्लान की कंप्लीट डिटेल जानने के बाद आप जान लीजिए Maruti Swift base model के इंजन माइलेज और फीचर्स की कंप्लीट डिटेल। Maruti Swift base model इंजन, ट्रांसमिशन और माइलेज मारुति स्विफ्ट में 1197 सीसी का इंजन दिया गया है जिसके साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यह इंजन 88.50 बीएचपी की पावर और 113 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार की माइलेज 23.2 किलोमीटर प्रति लीटर है जिसे ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। Also Read Maruti Vitara Brezza: वारंटी, फ्री सर्विस और फाइनेंस के साथ आधी कीमत में यहां मिल रही है सर्टिफाइड मारुति विटारा ब्रेजा Maruti Swift base model फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मारुति स्विफ्ट में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट सीट पर डुअल एयरबैग्स को जोड़ा गया है।

