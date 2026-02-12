Maruti Suzuki Victoris discount offer: मारुति सुजुकी की नई एसयूवी विक्टोरिस को लॉन्च हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं लेकिन फरवरी 2026 में कंपनी ने इस पर पहली बार भारी डिस्काउंट की पेशकश की है। सितंबर 2025 में लॉन्च हुई इस SUV पर अब 2 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं। यह ऑफर इंजन विकल्प और स्टॉक (MY2025 या MY2026) के अनुसार अलग-अलग है।

Victoris SUV की एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच है। कंपनी की यह SUV हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम फीचर्स और मल्टी-पावरट्रेन ऑप्शन के कारण सेगमेंट में काफी चर्चा में रही है।

नोट: ऑफर शहर और डीलरशिप के अनुसार अलग हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए नजदीकी एरिना डीलरशिप से संपर्क करें।

फरवरी 2026 में Maruti Suzuki Victoris पर ऑफर

इंजन विकल्प अधिकतम ऑफर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल 2 लाख तक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.25 लाख तक पेट्रोल + सीएनजी 80,000 तक

इन फायदों में कंज्यूमर डिस्काउंट, डीलरशिप बेनिफिट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बोनस शामिल हैं। डीलर सूत्रों के मुताबिक, MY2025 स्टॉक पर MY2026 मॉडल की तुलना में लगभग 50,000 रुपये ज्यादा लाभ मिल सकता है।

इंजन और पावरट्रेन डिटेल

Maruti Suzuki Victoris तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है:

1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल (116hp) – e-CVT गियरबॉक्स

1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (103hp) – मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प

1.5-लीटर पेट्रोल + CNG (88hp) – केवल मैनुअल गियरबॉक्स

संभावित माइलेज (अनुमानित)

हाइब्रिड: 24-26 kmpl तक

पेट्रोल: 19-21 kmpl तक

CNG: 26-28 km/kg तक

(वास्तविक माइलेज ड्राइविंग कंडीशन पर निर्भर करेगा।)

वेरिएंट कितने हैं ?

Victoris कुल छह ट्रिम्स LXi, VXi, ZXi, ZXi (O), ZXi+, ZXi+ (O) में उपलब्ध है।

फीचर्स और राइवल

फीचर्स की बात करें तो, मारुति सुजुकी विक्टोरिस में, 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ (टॉप वेरिएंट), 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड असिस्ट और ADAS फीचर्स (हाइब्रिड टॉप वेरिएंट में) मिलते हैं।

मारुति विक्टोरिस एसयूवी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हायराइडर और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी के साथ होता है।

क्यों खास है Victoris का हाइब्रिड वेरिएंट?

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण यह SUV कम ईंधन खपत के साथ बेहतर पावर डिलीवरी देती है। शहर में ड्राइविंग के दौरान यह इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकती है, जिससे पेट्रोल की बचत होती है। यही वजह है कि इस महीने हाइब्रिड वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 2 लाख रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है।

Maruti Suzuki Victoris FAQs

Q 1. Maruti Suzuki Victoris पर अधिकतम कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

A. फरवरी 2026 में हाइब्रिड वेरिएंट पर 2 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है।

Q 2. Victoris की शुरुआती कीमत कितनी है?

A. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये है।

Q 3. क्या Victoris CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है?

A. हां, यह 1.5-लीटर पेट्रोल+CNG इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में उपलब्ध है।

Q 4. कौन-सा वेरिएंट सबसे ज्यादा माइलेज देता है?

A. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG वेरिएंट बेहतर माइलेज देने के लिए जाने जाते हैं।

Q 5. क्या MY2025 और MY2026 मॉडल में ऑफर अलग हैं?

A. हां, MY2025 स्टॉक पर MY2026 मॉडल की तुलना में लगभग 50,000 रुपये ज्यादा फायदा मिल सकता है।

Q 6. क्या यह ऑफर पूरे भारत में समान है?

A. नहीं, ऑफर शहर और डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

Jansatta Automobile Expert Conclusion

अगर आप नई SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो फरवरी 2026 Maruti Suzuki Victoris खरीदने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, खासकर हाइब्रिड वेरिएंट पर मिल रहे भारी डिस्काउंट को देखते हुए।