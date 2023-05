Maruti Jimny Mileage: मारुति ने जारी की जिम्नी की ऑफिशियल माइलेज, जानें 1 लीटर पेट्रोल पर कितना दौड़ेगी ये off road SUV

Maruti Suzuki Jimny की बुकिंग 12 जनवरी 2023 को शुरू की गई थी और पांच महीने के अंदर इस एसयूवी को करीब 30 हजार बुकिंग मिल चुकी हैं।

Maruti Suzuki Jimny का मुकाबला महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा के साथ होना है।

