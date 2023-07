Maruti Invicto Top 10 Big Things: मारुति इनविक्टो एमपीवी की वो 10 बड़ी बातें, जो आपके लिए जानना जरूरी है

Maruti Suzuki Invicto अपनी कंपनी की अब तक की सबसे प्रीमियम और सबसे ज्यादा कीमत वाली एमपीवी है जिसकी 10 बड़ी बातों को आप यहां जानेंगे।

Maruti Suzuki Invicto को 25000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है।

Maruti Suzuki ने अपने लाइनअप का विस्तार करते हुए एक नई एमपीवी मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की अब तक की सबसे प्रीमियम और महंगी कार है जो टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का रीबैज एडिशन है। अगर आप भी इनविक्टो के लॉन्च का इंतजार कर रहे थे, तो यहां जान लीजिए इस एमपीवी की टॉप 5 बातें जो आपको पता होनी चाहिए। Maruti Suzuki Invicto top 5 Things Maruti Suzuki Invicto: वेरिएंट



मारुति सुजुकी इनविक्टो को कंपनी ने तीन वेरिएंट (ज़ेटा+8-सीटर), ज़ेटा+ (7-सीटर), और अल्फा+ (7-सीटर) के साथ मार्केट में पेश किया है। Maruti Suzuki Invicto: कीमत



Zeta+ (7-सीटर) की कीमत, 24.79 लाख रुपये, ज़ेटा+ (8 सीटर) की कीमत 7-सीटर वेरिएंट 24.84 लाख रुपये और टॉप-स्पेक अल्फा + वेरिएंट की कीमत 28.42 लाख रुपये है। यह सभी कीमत एक्स शोरूम हैं। Maruti Suzuki Invicto: डिजाइन



नई मारुति सुजुकी इनविक्टो एमपीवी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का रीबैज संस्करण है जिसे मारुति सुजुकी ने नए लोगो और कुछ कॉस्‍मेटिक बदलावों के साथ मार्केट में पेश किया है। Maruti Suzuki Invicto: इंटीरियर



इस एमपीवी में अलग-अलग एलईडी हैडलाइट्स और एलईडी टेल लैंप्स के साथ-साथ रीप्रोफाइल फ्रंट बंपर और थोड़े अपग्रेडेड रियर बंपर भी हैं। इनविक्टो एमपीवी में शैंपेन गोल्ड एक्सेंट के साथ एक ब्लैक इंटीरियर थीम को दिया गया है जो इसे नेक्सा का प्रीमियम उत्पाद होने का अहसास कराता है। Maruti Suzuki Invicto: कलर ऑप्शन



मारुति सुजुकी इनविक्टो को कंपनी ने चार कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है जिसमें पहला कलर नेक्सा ब्लू, दूसरा मैजेस्टिक सिल्वर, तीसरा मिस्टिक व्हाइट और चौथा कलर स्टेलर ब्रॉन्ज है। Maruti Suzuki Invicto: इंजन स्पेसिफिकेशन



मारुति सुजुकी इनविक्टो एमपीवी में कंपनी ने सिर्फ एक इंजन विकल्प के साथ पेश किया है जिसके साथ कंपनी ने स्ट्रांग हाइब्रिड तकनीक के साथ पेश है। यह इंजन 4 सिलेंडर वाला 2.0-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन है जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन 184.8 bhp की पावर और 206 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस पावरट्रेन में पावर को ईसीवीटी गियरबॉक्स यूनिट के जरिए फ्रंट व्हील में भेजा जाता है। Maruti Suzuki Invicto: फीचर्स



मारुति सुजुकी इनविक्टो में कंपनी ने 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, हवादार फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स को दिया है। Maruti Suzuki Invicto: सेफ्टी फीचर्स



मारुति सुजुकी इनविक्टो में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, प्री- कोलेशन सिस्टम, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स को दिया गया है। Maruti Suzuki Invicto: डायमेंशन और बूट स्पेस



मारुति सुजुकी इनविक्टो के डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4,755 एमएम, चौड़ाई 1,850 और ऊंचाई 1,795 एमएम है। इस एमपीवी में तीनों पंक्तियों के साथ 239 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और तीसरी पंक्ति को फोल्ड करने के बाद 600 लीटर से ज्यादा तक बढ़ाया जा सकता है। Maruti Suzuki Invicto: राइवल्स



मारुति सुजुकी इनविक्टो का इस सेगमेंट में लॉन्च होने के बाद टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और महिंद्रा एक्सयूवी 700 के साथ मुकाबला होना है।

पढ़ें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram