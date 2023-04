Maruti Suzuki Fronx vs Tata punch: वेरिएंट और कीमत के हिसाब से जानें कौन हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन

Maruti Suzuki Fronx vs Tata punch में में आप जानेंगे इनके बेस से लेकर टॉप मॉडल तक कंप्लीट प्राइस डिटेल।

यहाँ टाटा पंच और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की वेरिएंट के हिसाब से कीमतों का कंप्लीट कंपेयर जानें।

मारुति सुजुकी ने आखिरकार अपनी बलेनो-आधारित क्रॉसओवर फ्रोंक्स को रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। 7.46 लाख, बेस सिग्मा वेरिएंट के लिए एक्स-शोरूम। कीमत रुपये तक जाती है। 13.13 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाला इसका टॉप वेरिएंट जो क्रूज कंट्रोल, एक बड़ा 9-इंच टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले के साथ आता है। इस सेगमेंट में फ्रोंक्स का मुकाबला टाटा पंच, निसान मैग्नाइट, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू और मारुति सुजुकी ब्रेजा से है। आइए एक नजर डालते हैं वेरियंट-वाइज प्राइस लिस्ट पर। Maruti Suzuki Fronx: वैरिएंट-वाइज प्राइसलिस्ट Variant (1.2L K-Series engine) Price Variant (1.0-litre K-Series Turbo with smart hybrid) Price Sigma 5MT Rs. 7,46,500 Delta+ 5MT Rs. 9,72,500 Delta 5MT Rs. 8,32,500 Zeta 5MT Rs. 10,55,500 Delta AGS Rs. 8,87,500 Zeta 6AT Rs. 12,05,500 Delta+ 5MT Rs. 8,72,500 Alpha 5MT Rs. 11,47,500 Delta+ AGS Rs. 9,27,500 Alpha 6AT Rs. 12,97,500 Alpha Dual Tone MT Rs. 11,63,500 Alpha Dual Tone AT Rs. 13,13,500 Maruti Suzuki Fronx: Variant-wise pricelist नई मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 5 ट्रिम्स – सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा+, जीटा और अल्फा में उपलब्ध है और साथ ही इसमें पांच बॉडी कलर विकल्प भी हैं। यह मारुति के बूस्टरजेट इंजन की वापसी का भी प्रतीक है! फ्रोंक्स के पास दो पावरट्रेन का विकल्प है – एक 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। Also Read Maruti Suzuki दे रही है Nexa आउटलेट की Baleno Ignis और Ciaz पर इतने हजार का डिस्काउंट Tata Punch : वैरिएंट-वाइज प्राइसलिस्ट Variant (Petrol manual) Price Variant (Petrol automatic) Price Punch Pure Rs. 6 lakh Punch Adventure Rs. 7.45 lakh Punch Pure Rhythm Rs. 6.35 lakh Punch Camo Adventure Rs. 7.55 lakh Punch Adventure Rs. 6.85 lakh Punch Adventure Rhythm Rs. 7.80 lakh Punch Camo Adventure Rs. 6.95 lakh Punch Camo Adventure Rhythm Rs. 7.90 lakh Punch Adventure Rhythm Rs. 7.20 lakh Punch Accomplished Rs. 8.25 lakh Punch Camo Adventure Rhythm Rs. 7.30 lakh Punch Camo Accomplished Rs. 8.35 lakh Punch Accomplished Rs. 7.65 lakh Punch Accomplished Dazzle Rs. 8.63 lakh Punch Camo Accomplished Rs. 7.75 lakh Punch Camo Accomplished Dizzle Rs. 8.73 lakh Punch Accomplished Dazzle Rs. 8.03 lakh Punch Creative Rs. 9.07 lakh Punch Camo Accomplished Dazzle Rs. 8.13 lakh Punch Creative Dual Tone Rs. 9.17 lakh Punch Creative Rs. 8.47 lakh Punch Creative IRA Rs. 9.37 lakh Punch Creative Dual Tone Rs. 8.57 lakh Punch Creative IRA Dual Tone Rs. 9.47 lakh Punch Creative IRA Rs. 8.77 lakh Punch Creative IRA Dual Tone Rs. 8.87 lakh Tata Punch: Variant-wise pricelist टाटा पंच को 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है जो दो ट्रांसमिशन विकल्पों – 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी ऑटोमैटिक के विकल्प के साथ पेश किया गया है। Also Read Tata Tiago CNG की माइलेज 26 km, यहां जानें इसे 52 हजार देकर खरीदने का आसान प्लान, इतनी बनेगी मंथली EMI

