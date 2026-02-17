Maruti Suzuki e Vitara Price: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने आखिरकार अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी मारुति सुजुकी ई विटारा (SUV Maruti Suzuki e Vitara) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती कीमत 10.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, हालांकि यह कीमत बैटरी के बिना है।

कंपनी ने इस मॉडल के साथ Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल पेश किया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैटरी किराए पर लेनी होगी और इसके लिए 3.99 प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा। मारुति ई विटारा की बुकिंग्स 21,000 की टोकन राशि के साथ शुरू हो चुकी हैं।

Maruti Suzuki e Vitara: बैटरी और रेंज

मारुति सुजुकी ई-विटारा दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है:

49kWh बैटरी पैक (Delta ट्रिम)

पावर: 144hp

टॉर्क: 189Nm

रेंज: 440km (ARAI प्रमाणित)

ड्राइवट्रेन: 2WD (फ्रंट व्हील ड्राइव)

61kWh बैटरी पैक (Zeta और Alpha ट्रिम)

पावर: 174hp

टॉर्क: 189Nm

रेंज: 543km (क्लेम्ड)

ड्राइवट्रेन: 2WD

Maruti Suzuki e Vitara: चार्जिंग डिटेल्स

7.4kW AC चार्जर से 10-80% चार्ज:

49kWh: 6.5 घंटे

61kWh: 9 घंटे

DC फास्ट चार्जर (70kW सपोर्ट) से 10-80% चार्ज: 45 मिनट

यह SUV घर पर चार्जिंग और पब्लिक फास्ट चार्जिंग दोनों विकल्पों के साथ आती है, जिससे लॉन्ग ड्राइव आसान हो जाती है।

Maruti Suzuki e Vitara: एक्सटीरियर

मारुति ई-विटारा का डिजाइन ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किए गए eVX कॉन्सेप्ट से प्रेरित है।

ऑल-LED हेडलैम्प

एक्टिव ग्रिल शटर (बैटरी कूलिंग के लिए)

18-इंच एयरो-अलॉय व्हील्स

कनेक्टेड LED टेल लैंप

स्पॉइलर और चंकी बम्पर क्लैडिंग

SUV का लुक काफी मस्कुलर और प्रीमियम फील देता है।

Maruti Suzuki e Vitara: इंटीरियर और फीचर्स

मारुति सुजुकी ई-विटारा का इंटीरियर ड्यूल-टोन ब्राउन और ब्लैक थीम में आता है। इसका डैशबोर्ड असिमेट्रिकल डिजाइन के साथ मॉडर्न फील देता है।

Maruti Suzuki e Vitara: प्रमुख फीचर्स

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो

इनफिनिटी साउंड सिस्टम

वायरलेस चार्जिंग

फिक्स्ड ग्लास सनरूफ

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

Maruti Suzuki e Vitara: सेफ्टी फीचर्स

7 एयरबैग

360-डिग्री कैमरा

फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

TPMS

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

लेवल-2 ADAS

Maruti Suzuki e Vitara: वारंटी

बैटरी पर 5 साल की वारंटी

वाहन पर 3 साल की वारंटी

अतिरिक्त लागत पर 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी

Maruti Suzuki e Vitara का किन गाड़ियों से मुकाबला?

मारुति सुजुकी ई-विटारा का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट VF6, एमजी जेएस ईवी, महिंद्रा बीई 6, टाटा कर्व ईवी,के साथ होगा।

Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल क्या है?

BaaS मॉडल में ग्राहक गाड़ी की कीमत अलग से देते हैं और बैटरी किराए पर लेते हैं, जिसके फायदे इस प्रकार हैं।

शुरुआती कीमत कम

बैटरी रिप्लेसमेंट का झंझट नहीं

मेंटेनेंस लागत कम

किसके लिए बेहतर विकल्प?

रोज 30-50 किमी चलाने वाले शहरी ग्राहक

EV में पहली बार शिफ्ट करने वाले

कम डाउन पेमेंट के साथ इलेक्ट्रिक SUV चाहने वाले

Maruti Suzuki e Vitara FAQs

Q1. Maruti Suzuki e Vitara की शुरुआती कीमत क्या है?

A. इसकी शुरुआती कीमत 10.99 लाख (एक्स-शोरूम, बैटरी के बिना) है।

Q2. बैटरी किराया कितना है?

A. 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर।

Q3. e Vitara की अधिकतम रेंज कितनी है?

A. 61kWh बैटरी पैक के साथ 543km तक की रेंज मिलती है।

Q4. क्या इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है?

A. हां, 70kW DC फास्ट चार्जर से 45 मिनट में 10-80% चार्ज हो सकती है।

Q5. क्या इसमें ADAS फीचर मिलता है?

A. हां, इसमें लेवल-2 ADAS दिया गया है।

Q6. क्या यह 4WD में उपलब्ध है?

A. फिलहाल यह केवल 2WD (फ्रंट व्हील ड्राइव) में उपलब्ध है।