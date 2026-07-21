Maruti Suzuki Price Hike August 2026: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी विभिन्न कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अगस्त 2026 से उसकी कारें अधिकतम 30,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी। कंपनी का कहना है कि, कारों की कीमत में बढ़ोतरी का यह फैसला लगातार बढ़ रही इनपुट कॉस्ट और महंगाई के दबाव को देखते हुए लिया गया है। मारुति सुजुकी ने यह जानकारी मंगलवार को बीएसई को भेजी गई नियामकीय फाइलिंग में दी।

क्यों बढ़ाई जा रही हैं कीमतें?

मारुति सुजुकी ने अपने बयान में कहा कि पिछले कई महीनों से कंपनी लागत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी ताकि ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। हालांकि कच्चे माल, उत्पादन और अन्य इनपुट लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण अब कंपनी के लिए कीमतों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

कंपनी के अनुसार, बढ़ती महंगाई और प्रतिकूल लागत वातावरण के चलते बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ग्राहकों पर इसका असर न्यूनतम रखने की कोशिश की जाएगी।

कितनी बढ़ेंगी कीमतें?

मारुति सुजुकी ने बताया है कि कीमतों में अधिकतम 30,000 तक की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस मॉडल की कीमत में कितनी वृद्धि होगी। कंपनी का कहना है कि मॉडल के अनुसार कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग होगी, जिसकी जानकारी समय आने पर दी जाएगी।

ग्राहकों पर क्या होगा असर?

जो ग्राहक अगस्त 2026 के बाद मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पहले की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में यदि कोई ग्राहक नई मारुति कार खरीदने की सोच रहा है, तो वह कीमत बढ़ने से पहले बुकिंग कर कुछ हद तक अतिरिक्त खर्च से बच सकता है। हालांकि अंतिम लाभ डीलरशिप की बुकिंग शर्तों और डिलीवरी समय पर निर्भर करेगा।

लगातार बढ़ रही है ऑटो सेक्टर की लागत

पिछले कुछ समय से ऑटोमोबाइल उद्योग पर कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य परिचालन लागत का दबाव बना हुआ है। इसी कारण कई वाहन निर्माता कंपनियां समय-समय पर अपने वाहनों की कीमतों में संशोधन करती रही हैं। मारुति सुजुकी का यह फैसला भी इसी बढ़ती लागत का परिणाम माना जा रहा है।