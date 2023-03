Maruti Suzuki Brezza S-CNG Highlights: आसान भाषा के साथ 10 प्वाइंट में जानें, नई मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी की कंप्लीट डिटेल

Maruti Suzuki Brezza S CNG को 25 हजार रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है।

Maruti Suzuki Brezza S CNG को कंपनी ने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेश किया है।

Maruti Suzuki ने आखिरकार भारत में Brezza का CNG संस्करण पेश कर दिया है। नई मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी (New Maruti Suzuki Brezza S-CNG) को 9.14 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट से लैस होने वाली यह पहली और वर्तमान में एकमात्र सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है। लॉन्च के साथ ही कंपनी ने इसके लिए बुकिंग विंडो ओपन कर दी है। अगर आप भी नई मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी (Maruti Suzuki Brezza S-CNG) का इंतजार कर रहे थे तो यहां जान लीजिए वेरिएंट के हिसाब से कीमत के अलावा माइलेज और फीचर्स की डिटेल। Maruti Suzuki Brezza S CNG Highlights Maruti Suzuki Brezza S-CNG variant: Maruti Suzuki Brezza S-CNG को चार वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसमें पहला वेरिएंट LXi, दूसरा VXi, तीसरा ZXi और चौथा ZXi डुअल-टोन है। Maruti Suzuki Brezza S-CNG Price: नई मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी को कंपनी ने 9.14 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है और ये कीमत इसके टॉप वेरिएंट में जाने पर 12.05 लाख रुपये हो जाती है। यह कीमतें एक्स शोरूम, दिल्ली हैं। Maruti Suzuki Brezza S-CNG variant and Price: नई मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी के चारों वेरिएंट की कीमत इस प्रकार है। LXi S-CNG MT 9.14 लाख, VXi S-CNG MT 0.49 लाख, ZXi S-CNG MT 11.89 लाख, ZXi S-CNG MT डुअल टोन 12.05 लाख। ये सभी कीमतें (एक्स शोरूम, दिल्ली) हैं। Maruti Suzuki Brezza S-CNG Booking: नई मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी को खरीदने के लिए ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं आप अपनी नजदीकी मारुति एरिना डीलरशिप पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने इसकी बुकिंग के लिए 25 हजार रुपये का टोकन अमाउंट तय किया है। Maruti Suzuki Brezza S-CNG Rivals: नई मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी का मुकाबला इस सेगमेंट में मौजूदा टोयोटा अर्बन क्रूजर हाय राइडर सीएनजी (Toyota Urban Cruiser Hyryder CNG)के साथ होता है। Maruti Suzuki Brezza S-CNG Engine: नई मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी को पावर देने वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यह इंजन CNG मोड में 86.7 bhp और 121 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस सीएनजी वेरिएंट के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को जोड़ा गया है। Maruti Suzuki Brezza S-CNG Mileage: मारुति सुजुकी का दावा करती है कि नई मारुति सुजुकी ब्रेजा एस सीएनजी एक किलोग्राम सीएनजी पर 25.51 किलोमीटर की माइलेज देती है। इस माइलेज को ARAI द्वारा अप्रूव किया गया है। Maruti Suzuki Brezza S-CNG Features: फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, चार स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, सिंगल पैन सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री व्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। Maruti Suzuki Brezza S-CNG Safety Features: सेफ्टी फीचर्स में कंपनी ने छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ईबीडी के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स को दिया गया है। Maruti Suzuki Brezza S-CNG Colours: मारुति सुजुकी ने इस एसयूवी को 6 सिंगल कलर और 3 डुअल टोन कलर स्कीम के साथ मार्केट में उतारा है। सिंगल कलर में सिजलिंग रेड, ब्रेव खाकी, एक्सेंट ब्लू, मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडिड सिल्वर, पर्ल आर्कटिक व्हाइट का विकल्प मिलता है। डुअल टोन में सिजलिंग रेड विद मिडनाइट ब्लैक रूफ, ब्रेव खाकी विद आर्कटिक व्हाइट रूफ, स्प्लेंडिड सिल्वर विद मिडनाइट ब्लैक रूफ का ऑप्शन मिलता

