अक्टूबर 2026 भारतीय कार बाजार के लिए शानदार महीना रहा, जिसमें त्योहारी सीजन की मांग के बीच मारुति सुजुकी ने बिक्री का अपना अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा दर्ज किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में 2.12 लाख से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल बेचे और टॉप पोजिशन पर अपना कब्जा बनाए रखा। वहीं टाटा मोटर्स ने महिंद्रा को बेहद मामूली अंतर से पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा हुंडई और किआ ने भी बिक्री में अच्छी बढ़त दर्ज की है।

इस बार सिर्फ टॉप पोजिशन पर बने रहना ही मारुति की कामयाबी नहीं रही, बल्कि कंपनी की छोटी कारों से लेकर एसयूवी तक की मांग में तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर टाटा और महिंद्रा के बीच दूसरे नंबर की रेस भी काफी दिलचस्प रही। आइए जानते हैं अक्टूबर में किस कार कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेचीं और किसका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा।

अक्टूबर महीने में नवरात्रि और दशहरा के दौरान कारों की खरीदारी में तेजी देखने को मिली। इसका फायदा कई वाहन कंपनियों को मिला, जिसके चलते मारुति की बिक्री में सालाना आधार पर 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। खास बात यह है कि कंपनी की छोटी कारों के साथ यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV सेगमेंट की मांग भी मजबूत रही।

मारुति सुजुकी की अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री

मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2026 में घरेलू बाजार में 2,12,384 पैसेंजर व्हीकल बेचे। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी की घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री 1,68,744 यूनिट रही थी। इस तरह कंपनी ने सालाना आधार पर करीब 20.46 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की।

मारुति की मिनी, कॉम्पैक्ट और मिडसाइज कारों की बिक्री 18.4 फीसदी बढ़कर 1,00,877 यूनिट हो गई। वहीं यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में 26.1 फीसदी की शानदार तेजी आई और बिक्री 97,787 यूनिट पर पहुंच गई। इसके अलावा मारुति की ईको वैन की 13,720 यूनिट बिकीं।

घरेलू बिक्री के साथ निर्यात और अन्य कंपनियों को की गई सप्लाई को जोड़ने पर मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 2,76,120 यूनिट रही। यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा मासिक बिक्री आंकड़ा है। अक्टूबर में कंपनी ने 49,872 गाड़ियों का निर्यात भी किया।

टाटा मोटर्स दूसरे नंबर पर, महिंद्रा को दी मात

अक्टूबर की बिक्री में टाटा मोटर्स ने बड़ा उलटफेर किया। कंपनी ने 73,894 पैसेंजर व्हीकल की घरेलू बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 61,134 गाड़ियां बेची थीं। इस तरह टाटा की बिक्री में सालाना आधार पर 20.87 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

टाटा मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक कारों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, जिसमें कंपनी ने अक्टूबर में 14,552 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दर्ज की। सितंबर के मुकाबले कंपनी की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री में करीब 29.7 फीसदी की मासिक बढ़ोतरी रही।

दूसरी तरफ महिंद्रा 73,338 यूनिट की घरेलू एसयूवी बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में 71,624 SUV बेची थीं। इस तरह सालाना आधार पर महिंद्रा की बिक्री में 2.39 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। टाटा और महिंद्रा के बीच केवल 556 गाड़ियों का अंतर रहा।

हुंडई और किआ की बिक्री में भी तेजी

हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2026 में घरेलू बाजार में 62,799 गाड़ियां बेचीं। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 53,792 यूनिट था। कंपनी की घरेलू बिक्री में 16.74 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी हुई। हुंडई की वेन्यू की 13,017 यूनिट बिकीं और यह कंपनी के प्रमुख बिक्री मॉडल में शामिल रही।

किआ इंडिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया और कंपनी ने अक्टूबर में 33,462 गाड़ियों की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले 13.22 फीसदी ज्यादा है। यह किआ की भारतीय बाजार में अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री रही। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2026 में 32,017 यूनिट की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था।

अक्टूबर में इन कार कंपनियों की भी रही बिक्री

अक्टूबर 2026 में अन्य कार कंपनियों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा:

कार कंपनी अक्टूबर 2026 की बिक्री मारुति सुजुकी 2,76,120 यूनिट (कुल बिक्री) टाटा मोटर्स 73,894 यूनिट महिंद्रा 73,338 यूनिट हुंडई 62,799 यूनिट किआ 33,462 यूनिट टोयोटा 29,521 यूनिट स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन 9,083 यूनिट जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर 7,014 यूनिट होंडा 5,429 यूनिट रेनॉल्ट 4,577 यूनिट निसान 3,257 यूनिट

टोयोटा ने अक्टूबर में घरेलू बाजार में 29,521 गाड़ियां बेचीं। कंपनी की घरेलू बिक्री सितंबर के मुकाबले बढ़ी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इसमें गिरावट दर्ज की गई।

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप के वाहनों के 9,083 रजिस्ट्रेशन हुए। वहीं जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के 7,014 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए। एमजी की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा रही। कंपनी के 7,014 रजिस्ट्रेशन में से 5,877 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के थे। होंडा कार्स इंडिया के 5,429 और रेनो इंडिया के 4,577 वाहन दर्ज किए गए। निसान इंडिया के अक्टूबर में 3,257 रजिस्ट्रेशन हुए।

त्योहारों ने बढ़ाई कारों की डिमांड

अक्टूबर में कार कंपनियों की बिक्री में आई तेजी के पीछे त्योहारी सीजन की अहम भूमिका रही। नवरात्रि और दशहरा के दौरान ग्राहकों ने नई कारों की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा कंपनियों की ओर से दिए गए डिस्काउंट और ऑफर्स ने भी ग्राहकों को आकर्षित किया।