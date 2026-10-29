Maruti Fronx Facelift: मारुति सुजुकी अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रोंक्स को नए अवतार Maruti Suzuki Fronx Facelift में आने की तैयारी कर रही है, जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सामने आई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि नई SUV के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा, इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), रियर डिस्क ब्रेक और अपडेटेड पेट्रोल इंजन जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक नई फ्रॉन्क्स की लॉन्च डेट और फीचर्स को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

Maruti Fronx Facelift: फ्रंट डिजाइन में क्या होगा नया?

टेस्टिंग के दौरान नजर आई नई फ्रॉन्क्स को पूरी तरह से कैमोफ्लाज से ढका गया था। इसके बावजूद एसयूवी के अगले हिस्से में कुछ बदलावों के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके फ्रंट ग्रिल का डिजाइन नया हो सकता है। साथ ही, फ्रंट बंपर और स्किड प्लेट के डिजाइन में भी मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

हालांकि, कार की मौजूदा कूपे-स्टाइल बॉडी और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप को बरकरार रखे जाने की उम्मीद है। इसके ऊपरी हिस्से में स्लिम एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स और नीचे की तरफ हेडलैंप दिए जाने का मौजूदा डिजाइन जारी रह सकता है।

कार के पिछले हिस्से की तस्वीरों से अभी बड़े बदलावों की पुष्टि नहीं होती है। टेललैंप और रियर बंपर में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी प्रोडक्शन मॉडल सामने आने के बाद ही मिलेगी।

इन फीचर्स से बढ़ेगी फ्रोंक्स की सेफ्टी

नई मारुति फ्रोंक्स फेसलिफ्ट में सबसे अहम बदलाव सेफ्टी फीचर्स के रूप में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स में इसमें ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलने की संभावना जताई गई है। अगर कंपनी इसे शामिल करती है, तो फ्रॉन्क्स में ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने वाली तकनीक मिल सकती है।

संभावित ADAS फीचर्स में ये शामिल हो सकते हैं:

ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB): सामने संभावित टक्कर की स्थिति में ब्रेक लगाने में मदद।

लेन कीप असिस्ट: कार को अपनी लेन में बनाए रखने में सहायता।

लेन डिपार्चर वार्निंग: लेन से अनजाने में बाहर जाने पर अलर्ट।

अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल: आगे चल रहे वाहन के अनुसार गति और दूरी बनाए रखने में मदद।

हाई बीम असिस्ट: जरूरत के अनुसार हेडलाइट की हाई बीम को नियंत्रित करने की सुविधा।

इसके अलावा, टेस्टिंग मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक होने के संकेत भी मिले हैं। मौजूदा भारतीय फ्रॉन्क्स में पीछे ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं। यदि नए मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो यह हार्डवेयर के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा।

नया 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद

मारुति फ्रोंक्स फेसलिफ्ट में इंजन के स्तर पर भी बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मौजूदा 1.2-लीटर चार-सिलेंडर K-Series नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की जगह नया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर Z-Series इंजन दिया जा सकता है।

मारुति सुजुकी इस इंजन का इस्तेमाल अपने दूसरे मॉडलों में भी करती है। बलेनो के अपडेटेड मॉडल में इसी तरह के इंजन विकल्प को देखते हुए फ्रॉन्क्स में भी यह बदलाव संभव माना जा रहा है।

वहीं, फ्रॉन्क्स का 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन भी जारी रहने की संभावना है। मौजूदा टर्बो इंजन लगभग 100hp की अधिकतम पावर और 147Nm का टॉर्क देता है। नई फ्रॉन्क्स में इंजन और गियरबॉक्स के विकल्पों की अंतिम जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी।

Maruti Fronx Facelift में मिलेगा हाइब्रिड इंजन?

नई फ्रॉन्क्स को लेकर एक और चर्चा इसके संभावित हाइब्रिड पावरट्रेन की है। रिपोर्ट्स में मारुति सुजुकी की नई स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड या सीरीज-हाइब्रिड तकनीक मिलने की संभावना जताई गई है।

सीरीज-हाइब्रिड सिस्टम में पेट्रोल इंजन जनरेटर की तरह काम कर सकता है, जबकि पहियों को चलाने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक मोटर संभालती है। ऐसी तकनीक का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और बेहतर माइलेज हासिल करना होता है।

कुछ रिपोर्ट्स में नई फ्रॉन्क्स के लिए लगभग 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज का अनुमान लगाया गया है। लेकिन यह आंकड़ा अभी आधिकारिक नहीं है। कंपनी ने न तो फ्रॉन्क्स के हाइब्रिड वर्जन की पुष्टि की है और न ही इसके माइलेज या तकनीकी स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया है।

Maruti Fronx Facelift कब होगी लॉन्च?

मारुति सुजुकी ने अभी तक नई फ्रॉन्क्स की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। टेस्टिंग के दौरान इसका दिखाई देना बताता है कि कंपनी अपडेटेड मॉडल पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स में इसे 2027 में भारतीय बाजार में उतारे जाने की संभावना जताई गई है, लेकिन लॉन्च का सटीक समय अभी तय नहीं माना जा सकता।

किन कारों से होगा मुकाबला?

लॉन्च के बाद नई मारुति फ्रोंक्स का मुकाबला भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी और क्रॉसओवर सेगमेंट में टाटा पंच, हुंडई एक्सटर, निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट काइगर जैसे मॉडल्स के साथ होगा।