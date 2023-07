Mahindra XUV e8 electric SUV का लॉन्च से पहले लीक हुआ डिजाइन, जानें क्या हैं उम्मीदें

Mahindra XUV e8 electric SUV उन पांच प्रोटोटाइप में से एक है जिन्हें महिंद्रा ने यूनाइटेड किंगडम में एक प्रोग्राम के दौरान अगस्त 2022 में पेश किया था।

Mahindra XUV e8 electric SUV को कंपनी जनवरी 2024 में भारतीय मार्केट के लिए पेश कर सकती है।

