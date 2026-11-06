महिंद्रा की कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी (SUV Mahindra XUV 3XO ZNG) ने सेफ्टी के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। कंपनी की इस सीएनजी एसयूवी को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 29.36 अंक हासिल किए, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 49 में से 45 अंक मिले। खास बात यह है कि CNG वेरिएंट का बच्चों की सुरक्षा वाला स्कोर पेट्रोल और डीजल मॉडल के पहले घोषित स्कोर से बेहतर है।

Mahindra XUV 3XO CNG Crash Test: कितने अंक मिले?

Bharat NCAP की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, XUV 3XO ZNG ने वयस्क और बच्चों, दोनों की सुरक्षा के परीक्षण में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।

सुरक्षा परीक्षण अधिकतम अंक XUV 3XO ZNG के अंक वयस्क यात्रियों की सुरक्षा (AOP) 32 29.36 बच्चों की सुरक्षा (COP) 49 45 कुल रेटिंग 5 स्टार 5 स्टार

एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा में इसका स्कोर पहले से टेस्ट किए गए टर्बो-पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के समान है। वहीं, बच्चों की सुरक्षा में इसका स्कोर 43 से बढ़कर 45 अंक हो गया है। यह बेहतर चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर उन XUV 3XO गाड़ियों पर भी लागू होगा, जिनका VIN नंबर MA1NS2NVPS2B98575 या उसके बाद का है।

Mahindra XUV 3XO ZNG: CNG SUV की कीमत और माइलेज

महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ के सीएनजी मॉडल को जेडएनजी नाम से बाजार में उतारा है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह SUV CNG मोड में 24.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकती है।

डिटेल जानकारी कार का नाम Mahindra XUV 3XO ZNG शुरुआती कीमत 9.99 लाख (एक्स-शोरूम) इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल CNG मोड में पावर 114 hp CNG मोड में टॉर्क 200 Nm दावा किया गया माइलेज 24.7 km/kg ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल सेफ्टी रेटिंग 5-स्टार Bharat NCAP

इतना मिलेगा बूट स्पेस

सीएनजी कार खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ी चिंता सामान रखने की जगह को लेकर रहती है, क्योंकि पारंपरिक सीएनजी सिलेंडर डिक्की का काफी हिस्सा घेर लेता है। महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी में ट्विन-सिलेंडर सेटअप दिया है। इसमें दोनों सिलेंडर बूट फ्लोर के नीचे लगाए गए हैं, जिससे सामान रखने के लिए उपयोगी जगह बचाने में मदद मिलती है।

कार में सीएनजी लीकेज का पता लगाने वाला सिस्टम भी दिया गया है। अगर सिस्टम गैस लीक होने का पता लगाता है, तो इंजन अपने आप पेट्रोल मोड पर स्विच कर सकता है।

Mahindra XUV 3XO CNG के सेफ्टी फीचर्स

5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ इस SUV में कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और सभी यात्रियों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं। कार में चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं।

सीएनजी सिस्टम में गैस लीकेज का पता लगाने की सुविधा अतिरिक्त सुरक्षा देती है। हालांकि, क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिलने का मतलब यह नहीं है कि दुर्घटना में चोट लगने का जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाता है।