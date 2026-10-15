महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV XUV 3XO का CNG मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सीएनजी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है, जिसके चार वेरिएंट मार्केट में उतारे गए हैं। इस एसयूवी में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ डुअल-सिलेंडर सेटअप दिया गया है। कंपनी के बताए आंकड़ों के अनुसार, इसका दावा किया गया माइलेज 24.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है।

Mahindra XUV 3XO अब चार पावरट्रेन में मौजूद

इस लॉन्च के साथ XUV 3XO अब पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और सीएनजी सहित चार पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध हो गई है। यह एसयूवी उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो लुक और फीचर्स तो एसयूवी का चाहते हैं लेकिन माइलेज हैचबैक वाली चाहते हैं।

Mahindra XUV 3XO CNG की कीमत और वेरिएंट

महिंद्रा ने XUV 3XO ZNG को चार वेरिएंट में पेश किया है। सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत MX Edge ZNG 9.99 लाख REVX Edge (O) ZNG 10.79 लाख AX5 ZNG 11.19 लाख REVX A ZNG 12.27 लाख

24.7 km/kg माइलेज, कितना दमदार है इंजन?

Mahindra XUV 3XO ZNG में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल MPFI इंजन दिया गया है, जिसे पेट्रोल और CNG दोनों पर चलने के लिए तैयार किया गया है। यह ज्यादा पावर वाले GDI इंजन पर आधारित नहीं है।

कंपनी की ओर से बताई गई प्रमुख इंजन डिटेल इस प्रकार है:

स्पेसिफिकेशन जानकारी इंजन 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल MPFI फ्यूल विकल्प पेट्रोल और CNG अधिकतम पावर 114.5 PS अधिकतम टॉर्क 200 Nm दावा किया गया माइलेज 24.7 km/kg CNG सिस्टम फैक्ट्री-फिटेड स्टोरेज डुअल CNG सिलेंडर

यह माइलेज कंपनी द्वारा बताए गए आंकड़े पर आधारित है। वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, सड़क और AC के इस्तेमाल जैसी परिस्थितियों के कारण कम या ज्यादा हो सकता है।

डुअल CNG सिलेंडर से बूट स्पेस को फायदा

सीएनजी कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सामान रखने की जगह एक अहम मुद्दा होती है। पारंपरिक बड़े सिलेंडर के कारण कई कारों में बूट स्पेस काफी कम हो जाता है। XUV 3XO ZNG में महिंद्रा ने एक सिलेंडर की जगह दो सीएनजी टैंकों वाला सेटअप दिया है।

इस व्यवस्था का मकसद सिलेंडर को बेहतर तरीके से फिट करना और बूट स्पेस को अधिक उपयोगी बनाए रखना है। एसयूवी में स्पेयर व्हील भी दिया गया है, जिसे बॉडी के नीचे रखा गया है। हालांकि, सामान रखने की वास्तविक क्षमता और उपयोगिता को खरीदने से पहले गाड़ी में देखकर समझना बेहतर रहेगा।

फीचर्स और सेफ्टी में क्या मिलेगा?

XUV 3XO ZNG में पेट्रोल और CNG के बीच स्विच करने के लिए डैशबोर्ड पर बटन दिया गया है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पेट्रोल और CNG दोनों के फ्यूल लेवल की जानकारी देखने की सुविधा है।

सेफ्टी से जुड़े प्रमुख फीचर्स में छह एयरबैग, सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, मजबूत रीइन्फोर्स्ड चेसिस शामिल हैं।

Mahindra XUV 3XO CNG के मुकाबले में कौन-सी SUV?

सीएनजी विकल्प के साथ XUV 3XO का मुकाबला मुख्य रूप से टाटा नेक्सॉन आई-सीएनजी और मारुति सुजुकी ब्रेजा एस-सीएनजी जैसी एसयूवी से होगा।