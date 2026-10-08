Mahindra XUV 3XO CNG: महिंद्रा अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 3एक्सओ (SUV XUV 3XO) को अब सीएनजी अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसका टीजर जारी कर दिया है और 15 अक्टूबर 2026 को XUV 3XO CNG से पर्दा उठेगा। सीएनजी मॉडल आने के बाद इस एसयूवी के पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और CNG यानी कुल चार पावरट्रेन विकल्प हो जाएंगे।

सीएनजी वाली एक्सयूवी 3एक्सओ उन ग्राहकों के लिए खास हो सकती है जो एसयूवी का लुक और फीचर्स चाहते हैं, लेकिन पेट्रोल या डीजल की तुलना में कम रनिंग कॉस्ट वाली कार तलाश रहे हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके माइलेज, पावर, वेरिएंट और कीमत का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है।

15 अक्टूबर को आएगी Mahindra XUV 3XO CNG

महिंद्रा 15 अक्टूबर को XUV 3XO के CNG मॉडल को पेश करेगी। कंपनी की मौजूदा लाइनअप में एक्सयूवी 3एक्सओ पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। CNG वर्जन जुड़ने के बाद यह महिंद्रा की मौजूदा पैसेंजर व्हीकल रेंज में पहला फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी मॉडल भी बन सकता है।

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में CNG विकल्प अभी बहुत ज्यादा नहीं हैं। एक्सयूवी 3एक्सओ सीएनजी के आने के बाद इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन जैसे मॉडलों को सीधी चुनौती मिलने की उम्मीद है।

टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आ सकती है सीएनजी

सबसे ज्यादा संभावना है कि XUV 3XO CNG में कंपनी 1.2-लीटर MPFI टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेगी। मौजूदा पेट्रोल वर्जन में यह इंजन 111hp की पावर देता है। महिंद्रा के पास इसी SUV में 131hp वाला 1.2-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन भी है, लेकिन CNG के लिए MPFI यूनिट ज्यादा उपयुक्त मानी जा रही है।

इसकी वजह यह है कि एमपीएफआई इंजन में सीएनजी सिस्टम को अपनाना डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजन की तुलना में अपेक्षाकृत आसान और कम जटिल होता है। हालांकि सीएनजी मोड में पावर और टॉर्क के वास्तविक आंकड़े कंपनी 15 अक्टूबर को ही स्पष्ट कर सकती है।

कितना माइलेज देगी XUV 3XO CNG?

अभी Mahindra XUV 3XO CNG का आधिकारिक माइलेज आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसलिए फिलहाल किसी निश्चित km/kg के आंकड़े को कंपनी की जानकारी नहीं माना जाना चाहिए। सीएनजी मॉडल का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी कम रनिंग कॉस्ट हो सकती है। हालांकि वास्तविक माइलेज ड्राइविंग कंडीशन, ट्रैफिक, लोड और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगा।

कम हो सकता है बूट स्पेस

XUV 3XO CNG में सबसे दिलचस्प चीज इसकी सीएनजी टैंक की प्लेसमेंट होगी। मौजूदा एक्सयूवी का बूट स्पेस अपने सेगमेंट में पहले ही छोटा माना जाता है। ऐसे में सीएनजी टैंक के लिए जगह बनाने पर सामान रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

कितनी होगी XUV 3XO CNG की कीमत?

कंपनी ने अभी सीएनजी मॉडल की कीमत घोषित नहीं की है। मौजूदा एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.79 लाख से 15.04 लाख के बीच है। हालांकि, सीएनजी मॉडल की कीमत मौजूदा कीमत से 1 से 2 लाख रुपये तक ज्यादा हो सकती हो।