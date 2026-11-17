Mahindra XEV 9S को भारत एनसीएपी (भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) के क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कंपनी की इस तीन-पंक्ति वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.15 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं।

Mahindra XEV 9S Crash Test: एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में कितने अंक मिले?

भारत एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में महिंद्रा एक्सईवी 9एस ने वयस्क और बच्चों, दोनों की सुरक्षा के मामले में 5-स्टार रेटिंग हासिल की। एडल्ट सेफ्टी में इसे लगभग पूरे अंक मिले, जबकि चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट में भी इसका प्रदर्शन मजबूत रहा।

सुरक्षा परीक्षण मिले अंक कुल अंक रेटिंग एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन 31.15 32 5 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन 45 49 5 स्टार

फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट में कैसा रहा प्रदर्शन?

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में Mahindra XEV 9S ने फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट में 16 में से 15.15 अंक हासिल किए। वहीं, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में SUV को पूरे 16 अंक मिले। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी इसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा।

फ्रंटल क्रैश टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, छाती, पेल्विस, जांघों और पैरों को अच्छी सुरक्षा मिली। आगे बैठे दूसरे यात्री की छाती को पर्याप्त सुरक्षा मिली, जबकि शरीर के अन्य प्रमुख हिस्सों का मूल्यांकन भी अच्छा रहा।

बच्चों की सुरक्षा में भी मिले 45 अंक

महिंद्रा एक्सईवी 9एस ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 अंक हासिल किए। इस टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी का इस्तेमाल किया गया।

चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट मिले अंक कुल अंक डायनामिक टेस्ट 24 24 चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन 12 12 व्हीकल असेसमेंट 9 13 कुल 45 49

डायनामिक टेस्ट और चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन में SUV ने पूरे अंक हासिल किए। बच्चों की सीट लगाने के लिए दूसरी पंक्ति की बाहरी सीटों पर ISOFIX और i-Size माउंट दिए गए हैं।

Mahindra XEV 9S के सेफ्टी फीचर्स

XEV 9S में कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके सभी वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Mahindra XEV 9S की कीमत और रेंज

महिंद्रा एक्सईवी 9एस की एक्स-शोरूम कीमत करीब 21.40 लाख रुपये से 30.90 लाख रुपये के बीच है। यह तीन-पंक्ति वाली इलेक्ट्रिक SUV है और इसमें छह और सात सीटों के कॉन्फिगरेशन मिलते हैं।

कंपनी की ओर से बताए गए बैटरी विकल्पों के आधार पर इसकी दावा की गई रेंज 521 से 679 किलोमीटर तक है। वास्तविक ड्राइविंग रेंज सड़क, मौसम, ड्राइविंग स्टाइल और एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल के हिसाब से अलग हो सकती है।