Mahindra Upcoming Electric SUV: 2026 तक भारत में पांच इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी महिंद्रा, यहां पढ़ें कंप्लीट डिटेल

Mahindra upcoming 5 electric SUVs में से कंपनी सबसे पहली एसयूवी को दिसंबर 2024 में लॉन्च करेगी।

mahindra upcoming electric suv को कंपनी INGLO EV प्लेटफॉर्म पर तैयार करेगी।

