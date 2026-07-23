अगर आप नई महिंद्रा थार रॉक्स खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उससे पहले यह खबर आपके बजट पर असर डाल सकती है। महिंद्रा ने जुलाई 2026 से अपनी पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी लागू कर दी है। इस फैसले के बाद Thar Roxx और Scorpio Classic दोनों पहले से महंगी हो गई हैं।
कंपनी ने पहले ही घोषणा की थी कि जुलाई 2026 से पैसेंजर वाहनों की कीमतों में 2.7% तक और कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। अब नई कीमतें लागू हो चुकी हैं और सबसे बड़ा असर महिंद्रा की लोकप्रिय एसयूवी थार रॉक्स पर देखने को मिला है।
थार प्रेमियों के लिए बुरी खबर, इतनी बढ़ेगी कीमत
देश की सबसे लोकप्रिय 5-डोर लाइफस्टाइल ऑफ-रोड एसयूवी महिंद्रा थार रॉक्स के सभी वेरिएंट महंगे हो गए हैं। अलग-अलग इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइवट्रेन विकल्पों के आधार पर कीमतों में अलग-अलग बढ़ोतरी की गई है।
कीमत में बढ़ोतरी 12,500 से 78,000 तक।
सबसे कम बढ़ोतरी MX1 Petrol MT 2WD वेरिएंट में 12,500 रुपये
पेट्रोल लाइनअप में Star Edition AT 2WD सबसे ज्यादा 59,000 रुपये महंगी हुई।
डीजल वेरिएंट्स में बढ़ोतरी 22,500 से 78,000 तक
सबसे ज्यादा 78,000 की बढ़ोतरी AX7 L 2WD और AX7 L 2WD Mocha Interior वेरिएंट में हुई है।
यानी अब टॉप मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों को पहले की तुलना में करीब 78 हजार अधिक खर्च करने होंगे।
Scorpio Classic भी हुई महंगी
महिंद्रा ने सिर्फ थार रॉक्स ही नहीं, बल्कि अपनी लोकप्रिय एसयूवी स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है।
चारों वेरिएंट की नई कीमतें इस प्रकार बढ़ी हैं।
|महिंद्रा स्कॉर्पियो वेरिएंट
|कीमत में बढ़ोतरी
|S MT 7 Seater
|37,000
|S MT 9 Seater
|39,000
|S11 MT 7 Seater
|40,000
|S11 MT 7 Seater CC
|40,000
अब Scorpio Classic की एक्स-शोरूम कीमत 13.37 लाख से 17.40 लाख के बीच पहुंच गई है।
क्यों बढ़ाई गई कीमतें?
महिंद्रा ने पहले ही संकेत दिया था कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट और उत्पादन खर्च के चलते जुलाई 2026 से कीमतों में संशोधन किया जाएगा। इसी के तहत अब नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। हालांकि, सभी वेरिएंट में एक जैसी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इंजन, ट्रिम, ट्रांसमिशन और ड्राइवट्रेन के आधार पर अलग-अलग वृद्धि की गई है।
खरीदारों पर कितना पड़ेगा असर?
Thar Roxx पहले से ही अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, ऑफ-रोड क्षमता और 5-डोर डिजाइन की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। लेकिन अब कीमत में 78,000 तक की बढ़ोतरी उन ग्राहकों के लिए बड़ा झटका है, जो अगले कुछ दिनों में इस SUV को खरीदने की तैयारी कर रहे थे। बढ़ी हुई कीमतों के कारण ऑन-रोड लागत भी पहले के मुकाबले और अधिक हो जाएगी।