Mahindra Thar Electric: महिंद्रा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अब पहली बार थार इलेक्ट्रिक को टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर स्पॉट किया गया है। कैमरे में कैद टेस्ट मॉडल काफी हद तक कंपनी के विजन टी कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता नजर आ रहा है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी अपनी आइकॉनिक थार को इलेक्ट्रिक अवतार में नए डिजाइन और आधुनिक तकनीक के साथ पेश करने की तैयारी कर रही है।

Mahindra Thar Electric पहली बार स्पॉट, 5-डोर बॉडी के साथ आएगी

टेस्टिंग के दौरान नजर आई नई इलेक्ट्रिक थार को भारी कैमोफ्लाज से ढका गया था। इसके बावजूद एसयूवी का बॉक्सी और रग्ड डिजाइन साफ दिखाई देता है। इसमें फ्लैट बोनट, स्क्वायर व्हील आर्च, सीधी विंडस्क्रीन और मोटी बॉडी क्लैडिंग जैसे डिजाइन एलिमेंट देखने को मिले हैं।

टेस्ट मॉडल में पीछे की तरफ स्पेयर व्हील भी दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि यह एसयूवी 5-डोर लेआउट में नजर आई है, जिससे मौजूदा थार की तुलना में इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल केबिन और बेहतर रियर पैसेंजर स्पेस मिलने की उम्मीद है।

Vision T कॉन्सेप्ट से मिलती है डिजाइन

नई थार इलेक्ट्रिक का डिजाइन कंपनी के विजन टी कॉन्सेप्ट से काफी प्रभावित नजर आ रहा है। Vision T को महिंद्रा ने 2025 में अपनी अगली पीढ़ी की SUV रेंज की डिजाइन दिशा दिखाने के लिए पेश किया था। इससे पहले कंपनी ने 2023 में थार-ई कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित किया था।

विजन टी में पारंपरिक डबल-स्टैक्ड ग्रिल, अलग डिजाइन वाली एलईडी लाइटिंग और ज्यादा प्रोडक्शन-फ्रेंडली बॉडी डिजाइन दिया गया था। स्पॉट हुई टेस्ट एसयूवी में भी इसी डिजाइन फिलॉसफी की झलक मिलती है।

मौजूदा थार से कितनी अलग होगी?

नई इलेक्ट्रिक थार के डिजाइन में पुरानी थार की पहचान बरकरार रखने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म और बॉडी स्ट्रक्चर काफी अलग हो सकता है। विजन टी को पारंपरिक लैडर-फ्रेम के बजाय नए NU_IQ मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है।

पहली बार दिखा थार इलेक्ट्रिक का इंटीरियर

टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में इसके केबिन की भी कुछ जानकारी मिली है। एसयूवी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़े ग्रैब हैंडल और ज्यादा पारंपरिक डैशबोर्ड लेआउट दिखाई देता है।

विजन टी कॉन्सेप्ट में बड़े पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ अलग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया था। इसके अलावा सेंटर कंसोल पर फिजिकल कंट्रोल्स और टॉगल स्विच भी देखने को मिले थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोडक्शन मॉडल का केबिन फ्यूचरिस्टिक होने के साथ-साथ ऑफ-रोडिंग के लिए प्रैक्टिकल भी रखा जाएगा।

Thar Electric में AWD का मिल सकता है विकल्प

विजन टी जिस NU_IQ आर्किटेक्चर पर आधारित है, उसे अलग-अलग पावरट्रेन के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साथ ही यह फ्रंट-व्हील ड्राइव के साथ-साथ AWD सेटअप को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक थार में भी ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिए जाने की संभावना है। यह फीचर इसे खासतौर पर ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए दिलचस्प बना सकता है।

बैटरी और रेंज की जानकारी अभी नहीं

महिंद्रा ने अभी तक इस टेस्ट मॉडल की बैटरी क्षमता, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर, ड्राइविंग रेंज या चार्जिंग टाइम का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे कंपनी की मौजूदा इलेक्ट्रिक एसयूवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।