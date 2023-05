Mahindra Scorpio N Z4 के मालिक ने 6 लाख खर्च खरीदा फैंसी नंबर, इतने में आ जाती 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली Tata Punch

Mahindra Scorpio N Fancy Number के लिए इस शख्स ने जिस नंबर को खरीदा है वो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर से काफी अलग और यूनिक है।

Mahindra Scorpio N के लिए फैंसी नंबर के अलावा इसमें कुछ बड़ी मोडिफिकेशन भी करवाई गई हैं। (फोटो- TARUN VLOGS3445)

